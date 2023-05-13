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OPINION

Потребление российского продукта подают как новую форму диссидентства

Андрей Кокотюха
13 мая, 2023 суббота
12:08
Мнение

Очередной скандал во Львове: 7 мая на площади Мицкевича из приоткрытого окна черного джипа раздается пение Григория Лепса

Не просто российского исполнителя, а еще и открытого поклонника Путина и вообще войны России против Украины. Журналист Роман Гурский сделал замечание. И в то же время обнаружил – в салоне сидит несколько молодых людей, ни одному из которых "рендж ровер" не по карману. Они его не купят, даже если скинутся.

Звук они по требованию журналиста уменьшили. А дальше началась мировоззренческая дискуссия, в процессе которой поклонник российского шансона спросил оппонента: "А если бы твоя музыка была в зоне политических конфликтов?" Вопрос, вернее его формулировка, подтверждает мнение, озвученное не только в последнее время и не только мной. В Украине прямо сейчас, за спинами военных, защищающих страну от агрессора и рядом с ранеными, искалеченными, потерявшими на войне близких, волонтерами и просто неравнодушными гражданами наслаждаются жизнью те, на кого все это никак не влияет.

В Украине прямо сейчас, за спинами военных, которые защищают страну от агрессора и рядом с ранеными, искалеченными, потерявшими на войне близких, волонтерами и просто неравнодушными гражданами наслаждаются жизнью те, на кого все это никак не влияет

Более того: такие граждане, независимо от возраста и социального статуса, чем дальше, тем более дерзко настаивают на своем праве потреблять продукт государства-агрессора. "А что тут такого, это просто музыка/фильм/сериал/книга?" - спрашивали они до недавнего времени, делая при этом круглые глаза и выставляя дураками тех, кому это не нравится. И шансоном или российским роком здесь не ограничимся.

В свободной продаже как через интернет, так и в розничных сетях до сих пор есть товары российского производства – от хозяйственных и косметики до игрушек и строительных инструментов. Про засилье на страницах украинских интернет-изданий новостей из жизни Филиппа Киркорова и других газмановых я уже молчу: оказывается, их ставят из-за потенциально большого количества просмотров и ради этого. Этим же – повышенным интересом аудитории – объясняется присутствие в украинском информационном пространстве так называемых хороших русских

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Один из них, Виктор Шендерович, уехавший из России под страхом ареста, недавно устал сдерживать свою сущность и приравнял украинцев к немецким нацистам. Причина – сознательные украинцы искренне хотят, чтобы России не было. Тем самым они, то есть мы, по мнению Шендеровича, обесцениваем усилия российских либералов в их борьбе с путинизмом. Которую они обычно ведут за пределами России-матушки.

И этим пассажем господин Шендерович не ограничился. Как говорится, Остапа, то есть Виктора, понесло. В дальнейшем российский либерал, подписывающий себя иностранным агентом, стал находить в Украине "нацизм" и даже "путинизм" регулярно. Учитывая, что Шендерович писатель-сатирик и драматург, он интересуется прежде всего областью культуры. Вернее, культурным фронтом. Еще точнее – поединком культур, в котором украинская культура ведет борьбу с культурой российской на полное уничтожение. Меньший результат нам не нужен.

Так господин Шендерович влез в эпицентр скандала, возникшего на полях литературного фестиваля Prima Vista в эстонском городе Тарту. Украинские поэтессы Анна Гувер и Елена Гусейнова отказались от участия из-за присутствия в программе российской писательницы Линор Горалик. Даже тот факт, что она родилась в тогда еще Днепропетровске, не делает ее украинской, да и она сама себя так не позиционирует. С украинками солидаризировались европейские коллеги из других стран Балтии. Россияне же возмутились и вылили на украинок кучу негатива. Только после этого оргкомитет принял решение отменить выступление Линор Горалик. На что Виктор Шендерович заявил: украинцы ведут себя так же, как Путин и путинисты – уничтожают российскую культуру, не дают ей развиться, и, пользуясь войной, спекулируют на теме и загоняют российское на маргинесы. Ну, действительно, российская же культура не виновата, что она оказалась в зоне политического конфликта!

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Виктор Шендерович заявил: украинцы ведут себя так же, как Путин и путинисты, – уничтожают российскую культуру, не дают ей развиться, и, пользуясь войной, спекулируют на теме и загоняют российское на маргинесы. Ну действительно, российская же культура не виновата, что она оказалась в зоне политического конфликта!

Теперь вы поняли сравнительную аналогию. Или когда-то действительно прогрессивный писатель (он автор знаменитых и популярных в Украине в 1990-х годах "Кукол" на НТВ, в 2000-х на украинском ТВ делали аналог) мыслит, как наши юные мажоры на джипе, или наши безразличные мажоры на джипе мыслят, как типичный российский либерал. Они, каждый со своей площадки, предлагают сознательным украинским гражданам стать на их место. Хотя на их месте Украина и украинское находились столетиями и, к сожалению, пророссийские островки в воюющей стране остаются до сих пор.

По факту Линор Горалик ставят на одну ступеньку с исполнителем хита о рюмке водки на столе. А потребление русской литературы, начиная с Пушкина, российских сериалов, начиная с "Белой гвардии", российских фильмов, начиная с "9-й роты", российского рока, начиная с Гарика Сукачева или российской поп-музыки, начиная с Киркорова, приравнивается едва ли не к диссидентству. Такая себе акция протеста. Что-то вроде новой версии фронды.

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Рожденные в СССР украинцы, кому сейчас больше 30 хотя бы на 5 лет, помнят видеосалоны с пиратскими копиями американских фильмов на кассетах. Ты платишь один рубль и смотришь, все, что просто так, открыто и легально, недоступно. С видеопрокатом в 1990-е, кстати, делалось то же самое. Как и с рынком пиратской аудиопродукции. А в 1960-1980-е годы украинцы диссидентствовали, слушая десятки раз переписанные на бобинах записи "битлов", "роллингов", "квинов" и "цепелинов". Вся эта музыка, выражаясь языком нынешних поклонников российского, была в зоне политических конфликтов.

Между СССР и Западом, между упадком и цивилизацией действительно был политический конфликт. Жертвами его стали музыкант Владимир Ивасюк, поэты Василий Стус и Василий Симоненко, режиссер Сергей Параджанов – и это всего несколько фамилий тех, кто был запрещен и кому было запрещено творить

Да, между СССР и Западом, между упадком и цивилизацией действительно был политический конфликт. Жертвами его стали музыкант Владимир Ивасюк, поэты Василий Стус и Василий Симоненко, режиссер Сергей Параджанов – и это всего несколько фамилий тех, кто был запрещен и кому было запрещено творить. Произведения не только запрещенных украинцев, но и вообще запрещенных в СССР и таких разных Джорджа Оруэлла, автора "1984", и Марио Пьюзо, автора "Крестного отца", распространялись в самиздатах. Если это находили при обыске, могли посадить и сажали. Сажали и за просмотр на квартирах запрещенных американских и европейских лент.

И вот теперь русский шансон, русская книга, российский сериал оказываются под запретом. В Украине – официально, по закону. За пределами нашей страны в западную сторону – очень желательно и иногда, как видите, выходит. Однако запрет российского прямо или косвенно, сознательно или невольно фанаты этого продукта – любого! – фактически приравнивают к запрету всего западного, прогрессивного во времена Союза. Заявляя при этом о нарушении прав и свобод.

В демократической стране, подвергшейся агрессии, запрещают любой продукт страны-агрессора. Вдобавок этот продукт создан в далекой от цивилизации стране

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В демократической стране, подвергшейся агрессии, запрещают любой продукт страны-агрессора. Вдобавок, этот продукт создан в далекой от цивилизации стране. А продукты, созданные в развитых цивилизованных демократических странах, всегда запрещает страна авторитарная, диктаторская. Приравнивать запрет слушать Лепса сейчас к запрету слушать западный рок-н-ролл в советское время – либо быть полным инфантильным идиотом, либо сознательно подменять понятия.

Что делать с такими, как Шендерович? Игнорировать, не давать в Украине площадки. Что делать с борцами за право слушать о рюмке водки? Протоколами и административными наказаниями здесь не обойдешься. Тем более не спасет повестка в военкомат и мобилизация. На фронте такие воины либо дезертируют, или предадут, либо из-за них погибнет достойный человек. Внутри страны нужна грамотная, продуманная и масштабная информационно просветительская работа. Потреблять российское следует перевести из категории административного нарушения в категорию, по которой это делать позорно и стыдно. Ты потребляешь российское – тебя не уважают. Ты потребляешь российское – твои возможности для роста и развития ограничены. И с таким подходом вычистить из голов российское наверняка получится лучше.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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