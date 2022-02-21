Потребление овощей не помогает предотвратить проблемы с сердцем и кровообращением, - оксфордские ученые

Об этом сообщает Frontiers in Nutrition .



Ученые из университета Оксфорда и Бристоля, а также из Гонконга провели исследования и подтвердили, что овощи действительно приносят пользу организму, но не настолько, чтобы уменьшить риск сердечного приступа. На это влияет много факторов – физические упражнения, рацион, качество жизни и местность, в которой живут люди.



Данные 400 тыс. человек ученые взяли с сайта британского биобанка , где участники заполняли анкеты о своем рационе и указывали количество вареных и сырых овощей, потребляющих ежедневно. В течение 12 лет врачи наблюдали за их здоровьем и рисками сердечно-сосудистых заболеваний, которые могли привести к госпитализации или смерти.



По результатам исследования, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний был на 15% ниже у тех, кто потреблял больше овощей. В среднем участники потребляли по пять столовых ложек овощей в день, из них две – сырых и три – приготовленных.



Ученые утверждают, что это объясняется и другими факторами – образом жизни, курением, количеством употребляемого алкоголя, работой, доходами и общим рационом.



Исследователи не нашли доказательств, что потребление овощей помогает предотвратить проблемы с сердцем и кровообращением.



Навид Саттар, профессор метаболической медицины в университете Глазго, отметил, что продукты с клетчаткой, например овощи, могут помочь избавиться от лишнего веса и предотвратить появление сердечно-сосудистых заболеваний.



Ученый считает, что результаты исследования необходимо обсудить и объяснить, что есть пять порций фруктов и овощей в день полезно.



Другие эксперты считают, что исследование может иметь погрешности и даже ошибки, потому что участники исследования могли неточно считать содержание тех или иных веществ в рационе.



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