Потребление нефтепродуктов в Украине упало на 72% с начала полномасштабного вторжения России
Потребности на май составляют примерно 100 тыс. тонн бензина и 250 тыс. тонн дизеля
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
По его словам, из-за форс-мажорных обстоятельств Украина предлагала россиянам перенести прием газа на другую точку. Эти обстоятельства исследовали международные юристы, подтвердившие, что юридически Украина имеет такое право.
Сейчас в Донецкой и Луганской области в самой трубе еще остается газ, которого хватит на время.
Также потребление электроэнергии с начала полномасштабного вторжения сократилось на 32-35%. В результате этого на рынке образовался большой дефицит средств в размере 250 миллионов евро.
Пока уровень расчетов и потребления растет, запускаются релокированные (перемещенные) предприятия, открываются компании на территориях, где уже сравнительно спокойно.
Летом Украина планирует приступить к импорту газа. Сейчас "Нафтогаз" отслеживает потребление, чтобы понимать потребности.
В апреле потребление газа упало на 30% прошлогоднего объема.
Добыча угля в государственных шахтах снизилась на 37%. Три шахты на временно оккупированных территориях затоплению и восстановлению не подлежат.
- Напомним, глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украина не несет ответственности за транзит газа через оккупированные Россией территории. При этом глава Нафтогаза отметил, что российский Газпром может переместить газ с оккупированных территорий.
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