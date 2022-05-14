Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.



По его словам, из-за форс-мажорных обстоятельств Украина предлагала россиянам перенести прием газа на другую точку. Эти обстоятельства исследовали международные юристы, подтвердившие, что юридически Украина имеет такое право.



Сейчас в Донецкой и Луганской области в самой трубе еще остается газ, которого хватит на время.



Также потребление электроэнергии с начала полномасштабного вторжения сократилось на 32-35%. В результате этого на рынке образовался большой дефицит средств в размере 250 миллионов евро.



Пока уровень расчетов и потребления растет, запускаются релокированные (перемещенные) предприятия, открываются компании на территориях, где уже сравнительно спокойно.



Летом Украина планирует приступить к импорту газа. Сейчас "Нафтогаз" отслеживает потребление, чтобы понимать потребности.



В апреле потребление газа упало на 30% прошлогоднего объема.



Добыча угля в государственных шахтах снизилась на 37%. Три шахты на временно оккупированных территориях затоплению и восстановлению не подлежат.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украина не несет ответственности за транзит газа через оккупированные Россией территории. При этом глава Нафтогаза отметил, что российский Газпром может переместить газ с оккупированных территорий.