Потребление кислорода в больницах с весны возросло в 5-6, а кое-где в 10 раз, - Ляшко

Об этом сообщает Укринформ.



При этом Ляшко отметил, что 80% госпитализированных больных COVID-19 - кислородозависимые.



В то же время министр подчеркнул, что у Минздрава достаточно средств для обеспечения лечения больных коронавирусом.



"По бюджету - с ноября мы увеличиваем тариф на "ковидный" пакет, поскольку возросло потребление кислорода, выросли расходы учреждений здравоохранения на закупку кислорода. Средств у нас хватает для того, чтобы обеспечить "ковидный" пакет на необходимом уровне. Если будет рост (заболеваемости, - ред.) - будем пересматривать. У нас постоянный диалог с министром финансов. Я не думаю, что система здравоохранения останется без средств", - сказал Ляшко.



По словам министра, в Украине кислород производят в общей сложности 32 предприятия, из них 23 - медицинский. Два завода по производству кислорода возобновляют деятельность после регламентных работ. По словам Ляшко, один из них увеличил мощности на 20-30%.



"Проблема (с поставкой кислорода в больницы, - ред.) будет закрыта, но это не говорит о том, что появится большее количество свободных реанимационных коек. И здесь нужно четко понимать, чему мы даем приоритет - вакцинируемся и снижаем риск попасть в больницу или не вакцинируемся, даже если переболели. Есть четко подтвержденная статистика: у переболевшего человека в 11 раз больше (чем у вакцинированного, - ред.) шансов заболеть, и болезнь может протекать довольно тяжело. Альтернативы вакцинации на сегодня нет" , – сказал Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что два завода по поставке кислорода в украинские COVID-больницы приостановили работу.

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