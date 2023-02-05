Об этом сообщили в facebook .

Вырабатываемая электроэнергия распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения.

Кроме того, также добавляется, что в Киевской и Одесской областях есть сетевые ограничения.