Потребление электроэнергии по стране постепенно растет из-за усиления морозов, - Укрэнерго
В Укрэнерго сообщили, что постепенно растет потребление электроэнергии из-за усиления морозов, стремительный рост ожидается с началом рабочей недели
Об этом сообщили в facebook .
Вырабатываемая электроэнергия распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения.
Кроме того, также добавляется, что в Киевской и Одесской областях есть сетевые ограничения.
- 3 февраля сообщалось, что в Одессе из-за аварии обесточены 4 района: Суворовский, Малиновский и Приморский районы Одессы и часть Одесского района.
- В связи со сложной ситуацией, которая произошла в Одесской области в результате аварии на одной из высоковольтных подстанций, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики.
- Вечером 4 февраля сообщалось, что в Одесской области из-за масштабной аварии на подстанции без света остались почти 500 тыс. абонентов .
- 5 февраля, Киев, Киевская и Днепропетровская области до 16:00 будут без ограничений электроэнергии .
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