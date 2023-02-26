Потребление электричества уменьшилось по сравнению с субботой, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует, - Укрэнерго
Потребление электроэнергии в стране по сравнению с субботой, 25 февраля, уменьшилось, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в facebook .
"Потребление по сравнению с субботой уменьшилось. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется", - говорится в сообщении.
В частности, известно, что в энергосистеме работают все виды электростанций, импорт электроэнергии осуществляется в незначительных объемах.
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Кроме того, добавляется, что энергетикам удалось снизить объем сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе, однако в городе все еще действуют отключения по графику.
Также продолжаются аварийно-восстановительные работы на всех объектах Укрэнерго, поврежденных в результате российских атак.
- 19 февраля стало известно, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется, все электростанции работают согласно командам диспетчеров Укрэнерго и графикам.
- 24 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина диверсифицировала поставки энергоресурсов и разрешила проблему дефицита в энергосистеме.
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