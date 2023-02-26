Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в facebook .

"Потребление по сравнению с субботой уменьшилось. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется", - говорится в сообщении.

В частности, известно, что в энергосистеме работают все виды электростанций, импорт электроэнергии осуществляется в незначительных объемах.

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Кроме того, добавляется, что энергетикам удалось снизить объем сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе, однако в городе все еще действуют отключения по графику.

Также продолжаются аварийно-восстановительные работы на всех объектах Укрэнерго, поврежденных в результате российских атак.