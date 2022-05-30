Потребительские цены в мае выросли на 17%, – оценка НБУ
Инфляция по итогам мая составит 17%, после того как в апреле цены выросли на 16,4%, ожидают в Нацбанке
Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко в колонке для ZN.UA.
По его словам, Нацбанк по итогам мая ожидает роста потребительских цен на около 17%, тогда как Госстат в апреле зафиксировал этот показатель на уровне 16,4%.
Глава НБУ отметил, что по итогам года центробанк прогнозирует рост цен на 20% или больше.
Шевченко подчеркнул, что рост потребительских цен является мировой проблемой, заставляющей центробанки ведущих экономик мира реагировать на это.
"Более того, во всем мире в последние месяцы резко возрастают доходности государственных ценных бумаг, отражая реакцию в первую очередь на перманентное ускорение инфляции, усиление геополитических рисков и торможение фискальной консолидации. И это в странах, в которых не ведутся активные боевые действия", - отметил Кирилл Шевченко .
По его мнению, Министерство финансов Украины также должно повышать ставки доходности военных облигаций вместо того, чтобы держать их на уровне 9,5%, 10%, 11,5% в зависимости от срока погашения ценных бумаг.
- Напомним, цены на горючее в Украине за неделю выросли на 22-30%.
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