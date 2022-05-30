Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко в колонке для ZN.UA.

По его словам, Нацбанк по итогам мая ожидает роста потребительских цен на около 17%, тогда как Госстат в апреле зафиксировал этот показатель на уровне 16,4%.

Глава НБУ отметил, что по итогам года центробанк прогнозирует рост цен на 20% или больше.

Шевченко подчеркнул, что рост потребительских цен является мировой проблемой, заставляющей центробанки ведущих экономик мира реагировать на это.

"Более того, во всем мире в последние месяцы резко возрастают доходности государственных ценных бумаг, отражая реакцию в первую очередь на перманентное ускорение инфляции, усиление геополитических рисков и торможение фискальной консолидации. И это в странах, в которых не ведутся активные боевые действия", - отметил Кирилл Шевченко .

По его мнению, Министерство финансов Украины также должно повышать ставки доходности военных облигаций вместо того, чтобы держать их на уровне 9,5%, 10%, 11,5% в зависимости от срока погашения ценных бумаг.

Напомним, цены на горючее в Украине за неделю выросли на 22-30%.

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