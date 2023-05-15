Динамика инфляции все больше напоминает нисходящую дугу параболы, пик которой наблюдался в октябре-декабре прошлого года.

Фактическая инфляция в I квартале 2023 г. оказалась значительно ниже прошлогодних прогнозов Правительства, НБУ и международных организаций, ожидавших инфляцию на уровне 30-31%. В апреле НБУ пересмотрел прогноз годовой инфляции до уровня 14,8%, а МВФ – до 20,0%.

Основным сдерживающим фактором инфляции является сокращение совокупного спроса – реальный ВВП на 28% меньше довоенного уровня, средняя реальная заработная плата — на 8%, безработица составляет около 20% от рабочей силы. Мобилизация мужчин в ряды ВСУ является дополнительным фактором сокращения спроса.

Также сдерживающим фактором роста потребительских цен является введение правительством моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов. Однако данный фактор следует рассматривать только как отсрочку прироста цен, поскольку рыночная коррекция этих административных тарифов все равно рано или поздно произойдет.

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Отчасти на сдерживание цен повлияла жесткая монетарная политика НБУ. Повышение ключевого ссудного процента экономики обусловило перенаправление части денежной массы из сферы потребления в сферу сбережений

Отчасти на сдерживание цен повлияла жесткая монетарная политика НБУ. Повышение ключевого ссудного процента экономики обусловило перенаправление части денежной массы из сферы потребления в сферу сбережений. С начала повышения учетной ставки (с июня прошлого года) срочные гривневые активы населения (гривневые депозиты и ОВГЗ) увеличились на 13 млрд.грн., тогда как общие гривневые активы – на 90 млрд.грн.

Тем не менее годовой прирост цен остается достаточно высоким и в 3,5 раза превышает целевой показатель инфляции НБУ. За год больше подорожали такие составляющие потребительской корзины как яйца (в 2,3 раза), овощи (+28%), рыба (+29%), безалкогольные напитки (+28%), автомобильное топливо и масла (+24%).

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Основной вклад в прирост цен внесли немонетарные причины. Это прежде всего военные факторы роста себестоимости производства (разрушение производственных мощностей и инфраструктуры, энергетические проблемы, логистические осложнения). Не следует также забывать о колоссальном навесе еще довоенного роста цен на продукцию промышленных предприятий (+66%), что повлияло на себестоимость производства во время военного периода.

Основной вклад в прирост цен внесли немонетарные причины. Это прежде всего военные факторы роста себестоимости производства (разрушение производственных мощностей и инфраструктуры, энергетические проблемы, логистические осложнения)

Инфляция и обменный курс Разовая девальвация гривны (на 25% в прошлом году) оказала проинфляционное влияние на цены импортных товаров. Однако благодаря тому, что режим обменного курса остается фиксированным (36,6 грн. за 1 долл.) влияние девальвации на инфляцию не имеет спирального эффекта. Уровень валютных резервов страны поддерживается масштабным внешним пособием и ограничениями на вывод капитала из страны. Однако угрозу представляет повышение доли импорта в ВВП (до 70% в начале 2023 г.). Отсутствие достаточного предложения товаров национального производства на фоне колоссальных обновительных потребностей экономики генерирует новые валютные риски.

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Весомым фактором инфляции остается дефицит государственного бюджета. В январе-апреле фискальный дефицит (без грантов) составил 432,4 млрд. грн. (прирост +78,3 млрд. грн. за апрель).

Весомым фактором инфляции остается дефицит государственного бюджета. В январе-апреле фискальный дефицит (без грантов) составил 432,4 млрд.грн. (прирост +78,3 млрд.грн. за апрель)

Независимо от источника покрытия этого дефицита (эмиссия, внутренние займы или международная помощь), его финансирование влечет за собой поступление дополнительной денежной массы в экономику, которая оказывает давление на цены. Однако ситуация с фискальным дефицитом постепенно улучшается. Дефицит составляет все меньший и меньший процент потребностей ГБУ на расходы и погашение долга (37% в январе-апреле против 44% в прошлом году). То есть все в большей и большей степени потребности государства удается финансировать за счет собственных доходов, чем за счет заимствований и внешних грантов. Это будет сдерживать перспективный рост цен.

Дальнейшие перспективы инфляции в основном имеют нисходящий тренд. Низкий уровень спроса и преимущественно немонетарный характер инфляции сдерживают раскрутку инфляционной спирали. В то же время, значительный фискальный дефицит и высокая импортозависимость экономики потенциально являются весомыми проинфляционными факторами.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.