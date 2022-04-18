Потребительская инфляция в Украине в 2022 году может удержаться на уровне 15%, прогноз инвесткомпании Dragon Capital

Такой прогноз озвучили аналитики инвестиционной компании Dragon Capital, пишет Интерфакс-Украина.



По предварительным расчетам аналитиков, сокращение реального ВВП Украины в марте 2022 года составило 45% по сравнению, но, несмотря на такое проседание, потребительские цены в этом году могут вырасти относительно умеренными темпами – на 15%, в следующем – на 10%.



Удержать инфляцию на относительно умеренном уровне помогает стабильный курс гривни и антиинфляционные шаги: фиксированные тарифы на коммунальные услуги, упразднение акцизов на топливо и снижение НДС на топливо с 20% в середине марта.



Поскольку из-за блокирования оккупантами акватории Черного моря Украина имеет ограниченные возможности экспорта, это сдержит рост цен на зерно, подсолнечное масло и связанные с ними продукты питания.



Однако возобновление судоходства в Черном море спровоцирует рост внутренних цен на агропродукцию вслед за мировыми и спровоцирует более высокую инфляцию в этом году, допускают аналитики.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует , что из-за войны ВВП Украины в 2022 году сократится на 45,1%.

Минэкономики ранее сообщало , что падение валового внутреннего продукта Украины в результате войны в первом квартале 2022 года прогнозируется на уровне 16%. В целом за год экономика может сократиться на 40%.

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