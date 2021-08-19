Потребители электроэнергии стали чаще обращаться за компенсацией в случае ненадлежащего качества услуг, - член НКРЭКУ Бабий

Об этом заявила Ольга Бабий, член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

По ее словам, НКРЭКУ выяснила, что количество штрафных санкций за последний год выросло: в 2019 году сумма компенсаций за некачественные поставки электроэнергии или перерывы составила 3,2 млн грн, а за 2020 год - 4,6 млн грн .

"Мало кто знает, что если отсутствовала поставка э/э больше определенного времени, то пользователь имеет право на компенсацию. Бытовой потребитель ранее имел право на компенсацию 200 грн, сейчас эта компенсация будет составлять 300 грн. Эта компенсация предоставляется автоматически ", - отметила Бабий.

Она добавила, что если компенсацию автоматически не начислили, - потребитель может обратиться в НКРЭКУ с жалобой.

"Сейчас НКРЭКУ делает более жесткие стандарты для компаний, которые распределяют электроэнергию (человеческим языком - бывшие облэнерго) для того, чтобы они повышали качество", - сказала Бабий.