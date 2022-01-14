Потратят $1 млрд: Google покупает офисное здание в центре Лондона
Техногигант Google потратит 1 млрд долларов на покупку здания в центре Лондона, где он сейчас является арендатором, демонстрируя свою уверенность в будущем офиса как рабочем месте
Об этом сообщает Reuters.
Стало известно, что компания, в которой работает 6400 человек в Великобритании, планирует реконструкцию своих офисов в пределах комплекса Central Saint Giles близ Ковент-Гардена в центре Лондона.
"Нам выпала честь работать в Великобритании уже почти 20 лет, и наша покупка комплекса Central Saint Giles отражает нашу постоянную приверженность росту и успеху страны", - заявила финансовый директор материнской компании Google Alphabet Рут Порат.
Отмечается, что Google планирует переоборудовать здание, чтобы оно было адаптировано для личной командной работы и имело конференц-залы для смешанной работы, а также создало больше места для отдельных сотрудников.
Новый ремонт также будет предусматривать рабочие помещения, которые позволят работать на свежем воздухе, добавили в компании.
В Google заявили, что в конечном счете компания будет иметь мощность для 10 тысяч сотрудников на своих предприятиях в Великобритании.
"Эти инвестиции в рабочие места от Google являются большим вотумом доверия к Великобритании как ведущему технологическому центру", - сказал министр финансов Британии Риши Сунак.
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