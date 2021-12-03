Потратила электроэнергии на 3,5 млн грн: СБУ разоблачила криптоферму в Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Следователи установили, что противоправную деятельность организовали трое жителей Киевщины. Для майнинга криптовалют злоумышленники арендовали ангарное помещение в Бучанском районе, где разместили специальное оборудование.



К электроподстанции злоумышленники подключились в обход счетчика, потому платили символически минимальные суммы.







В ходе обыска по адресу, где была криптоферма, правоохранители изъяли специализированное оборудование на общую сумму более 6 млн грн.



В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к махинации лиц.

Напомним, 8 июля 2021 года СБУ разоблачила крупнейшую нелегальную криптоферму Украины, работавшую на краденой электроэнергии "Винницаоблэнерго".