Потратила электроэнергии на 3,5 млн грн: СБУ разоблачила криптоферму в Киевской области
Служба безопасности Украины разоблачила подпольную криптоферму в Киевской области, организаторы которой осуществляли незаконный забор электроэнергии и, по предварительным расчетам, нанесли этим более 3,5 млн грн убытков
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Следователи установили, что противоправную деятельность организовали трое жителей Киевщины. Для майнинга криптовалют злоумышленники арендовали ангарное помещение в Бучанском районе, где разместили специальное оборудование.
К электроподстанции злоумышленники подключились в обход счетчика, потому платили символически минимальные суммы.
В ходе обыска по адресу, где была криптоферма, правоохранители изъяли специализированное оборудование на общую сумму более 6 млн грн.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к махинации лиц.
- Напомним, 8 июля 2021 года СБУ разоблачила крупнейшую нелегальную криптоферму Украины, работавшую на краденой электроэнергии "Винницаоблэнерго".
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