Потопить крейсер "Москва" украинским военным помогли американские разведданные, – The New York Times
По словам чиновников, США подтвердили правильность данных украинской разведки, обнаружившей "Москву"
Об этом пишет The New York Times.
Два высокопоставленных военных источника NYT отметили, что Украина самостоятельно обнаружила "Москву", а США лишь подтвердили правильность украинских разведданных. В то же время несколько других чиновников заявили, что американские разведданные имели решающее значение для затопления корабля Украиной.
Чиновники отказались уточнить, какую именно информацию передали украинским военным, но один из чиновников сказал, что эти данные выходят за рамки простого сообщения о месте нахождения судна в Черном море, в 65 морских милях к югу от Одессы.
Администрация Байдена отказалась публично подтвердить, что американская разведка предоставила информацию, позволившую Украине поразить "Москву".
- 13 апреля украинские военные двумя ракетами "Нептун" попали в российский крейсер "Москва". На нем вспыхнул пожар, в результате корабль затонул.
- Потопление корабля стало наибольшей потерей российского флота за последние 40 лет.
- В России отрицают, что в "Москву" попали украинские ракеты, говорят, что пожар на борту вызвал взрыв боеприпасов, из-за чего корабль и утонул.
- Соединенные Штаты предоставили Украине разведывательные данные, которые помогли военным ликвидировать нескольких российских генералов в российско-украинской войне
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