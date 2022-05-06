Потопить крейсер "Москва" украинским военным помогли американские разведданные, – The New York Times

Об этом пишет The New York Times.

Два высокопоставленных военных источника NYT отметили, что Украина самостоятельно обнаружила "Москву", а США лишь подтвердили правильность украинских разведданных. В то же время несколько других чиновников заявили, что американские разведданные имели решающее значение для затопления корабля Украиной.

Чиновники отказались уточнить, какую именно информацию передали украинским военным, но один из чиновников сказал, что эти данные выходят за рамки простого сообщения о месте нахождения судна в Черном море, в 65 морских милях к югу от Одессы.

Администрация Байдена отказалась публично подтвердить, что американская разведка предоставила информацию, позволившую Украине поразить "Москву".