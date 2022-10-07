"Потому что обо**ся": украинский актер Ханумак рассказал, почему остается за границей
Режиссер и актер Руслан Ханумак прокомментировал свое пребывание за границей с начала полномасштабного вторжения России в Украину и признался, что ему страшно
Об этом Руслан Ханумак заявил в интервью ЖВЛ на YouTube.
Режиссер, сценарист и актер Руслан Ханумак уехал из Украины за несколько дней до начала полномасштабной войны вместе с супругой Алиной Шаманской и сыном Артуром. По его словам, поездка в Европу была запланирована заранее и приурочена к празднованию дня рождения супруги.
После 24 февраля артист не вернулся в Украину, из-за чего нарвался на хейт от украинцев. А спустя несколько месяцев пребывания в Европе Руслан с семьей переехали в США.
Говорит, что тяжело переживал критику, понимал, что нужно оправдаться, но не делал этого.
"Я все читал, а что мне говорить? Это очень больно было. Да и сейчас еще несется, но уже легче. Это надо оправдываться за то, что я не вернулся? Да, надо оправдываться", - сказал актер.
На вопрос "чего не приехал воевать?" отвечает: "Потому что страшно, потому что не хотел умереть".
Руслан Ханумак говорит, что помогает украинской армии, но не афиширует это.
- Многие украинские артисты пошли защищать Украину после полномасштабного вторжения. Украинский актер театра и кино Александр Печерица, до полномасштабного вторжения России не служивший и не бравший оружие в руки, оказался в терробороне
- Александр Положинский подписал контракт с ВСУ по прохождению военной службы в резерве. С первых дней вторжения он приступил к оружию и стал стрелком 47-го отдельного батальона.
- Защищают Украину и музыкант Андрей Хливнюк, режиссер Олег Сенцов и многие другие.
- Потап, который 7 месяцев был за границей, убеждает, что, будучи в США, вступил в терроборону. Вернувшись в Украину, артист заявил, что хотел на передовую . Он также отметил, что его отец записал Потапа в территориальную оборону.
- Отвечая на гейтеров, которые высмеяли Потапа за заочное пребывание в терробороне, он показал контракт о вступлении в терроборону.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.22
Покупка 40.22Продажа 41.04
-
EUR
Покупка 38.97Продажа 40.03
- Актуальное
- Важное