Об этом Руслан Ханумак заявил в интервью ЖВЛ на YouTube.

Режиссер, сценарист и актер Руслан Ханумак уехал из Украины за несколько дней до начала полномасштабной войны вместе с супругой Алиной Шаманской и сыном Артуром. По его словам, поездка в Европу была запланирована заранее и приурочена к празднованию дня рождения супруги.

После 24 февраля артист не вернулся в Украину, из-за чего нарвался на хейт от украинцев. А спустя несколько месяцев пребывания в Европе Руслан с семьей переехали в США.

Говорит, что тяжело переживал критику, понимал, что нужно оправдаться, но не делал этого.

"Я все читал, а что мне говорить? Это очень больно было. Да и сейчас еще несется, но уже легче. Это надо оправдываться за то, что я не вернулся? Да, надо оправдываться", - сказал актер.

На вопрос "чего не приехал воевать?" отвечает: "Потому что страшно, потому что не хотел умереть".

Руслан Ханумак говорит, что помогает украинской армии, но не афиширует это.

Многие украинские артисты пошли защищать Украину после полномасштабного вторжения. Украинский актер театра и кино Александр Печерица, до полномасштабного вторжения России не служивший и не бравший оружие в руки, оказался в терробороне

Александр Положинский подписал контракт с ВСУ по прохождению военной службы в резерве. С первых дней вторжения он приступил к оружию и стал стрелком 47-го отдельного батальона.

Защищают Украину и музыкант Андрей Хливнюк, режиссер Олег Сенцов и многие другие.

Потап, который 7 месяцев был за границей, убеждает, что, будучи в США, вступил в терроборону. Вернувшись в Украину, артист заявил, что хотел на передовую . Он также отметил, что его отец записал Потапа в территориальную оборону.

Отвечая на гейтеров, которые высмеяли Потапа за заочное пребывание в терробороне, он показал контракт о вступлении в терроборону.

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