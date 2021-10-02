"Потому что нам надо". Стефанчук обещает "слугам" постоянные Трускавцы
Совещания парламентской фракции "Слуга народа", подобные заседанию, которое в настоящее время проходит в Трускавце, теперь будут постоянными
Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Еспресо.TV .
"Будут постоянно. Потому что нам надо. Такие тимбилдинги для того, чтобы сверять часы и видеть, чего мы достигли, чего не достигли. Поэтому я думаю, что это очень важное мероприятие. Потому что мы уже находимся на " экваторе " и можем проанализировать, что нам удалось, что не удалось, почему, какие конкретные задачи мы перед собой ставим на будущее ", - приводит его слова LB.ua .
- "Слуга народа" проводит выездное заседание в Трускавце.
- Одним из важнейших вопросов является обсуждение отставки председателя парламента Дмитрия Разумкова, который не участвует в заседании, поскольку его не пригласили.
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