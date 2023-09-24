Одно из самых важных изданий США любит писать фейки об Украине. Это неприятно. Но учитывая историю деятельности определенных звезд прошлого — как лауреата Пулитцеровской премии Уолтера Дюранти — некоторая пристрастность к Украине наследственная. Господин Дюранти снискал славу и популярность на эксклюзивном интервью у Сталина. А еще возражал Голодомор в Украине. И в целом объяснял репрессии "кулаков" в концлагерях СССР "перерождением в советское человека".

Дюранти давно умер, но дело его юных коллег цветет буйным цветом. И когда пишется этот материал, NYT издал новую статью о "разногласиях США и Украины" относительно ведения контрнаступления. Мол, США очень бы хотело, чтобы ВСУ уже освободили Мелитополь. Авторы при этом считают необходимым замолчать известную информацию, что для подобных военных действий высокой интенсивности требуется прикрытие с неба и больше обещанного оружия. Даже в стратегии НАТО на подобные случаи предусмотрены F-16, которые прилетят в Украину весной 2024 года.

Еще одна ложь касалась обстрела рынка в городе Константиновка 6 сентября.

В своей статье, описывая обстоятельства гибели 17 человек в результате удара ракеты C-300, авторы предполагают, что это была…украинская сторона.

Доморощенные Эркюли Пуаро и мисс Марпл свои выводы основываются на предположении, что вот они проанализировали видео из открытых источников — и вроде бы прохожие поворачивают головы в сторону города Дружковка. А оттуда вроде бы украинские военные через несколько минут пускали ракеты в сторону россиян на фронте.

Интересно, что незадолго до этой статьи основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев (российский программист, знакомый Навального и Каца — ред.) проанализировал видео из Константиновки, выложенное президентом Зеленским, сообщил, что ракета могла прилететь с северо-запада, где расположены позиции украинской армии.

Левиев тут же предположил, что ракета была выпущена на украинском самолете. Хотя и намекнул на трагическую случайность.

Но почему-то это предположение сразу стало темой для статьи некоего Томаса Гиббонс-Неффа. К слову, его дважды лишали пресс-карты ВСУ за нарушение правил работы в районах боевых действий.

Еще одна очень специфическая статья NYT по поводу украинской войны вышла в январе 2023 года в период наиболее интенсивных атак на украинскую энергетическую структуру. В нем авторы пишут о том, что ранее украинские военные использовали зенитные установки и стрелковое оружие для сбивания некоторых БПЛА. Однако теперь войска РФ начали совершать атаки ночью, и они также полагаются на ракеты, выпускаемые из истребителей и земли. И что, мол, цена некоторых ракет, которыми сбивают шахеды, намного дороже. Это вызвало бурные дискуссии — считает ли NYT жизнь украинцев ценной? Сколько стоит жизнь украинцев, убитых теми же шахидами?

Также NYT недавно заинтересовался путями поставки оружия в Украину. И таким образом сначала вышла статья об "Украинской бронетехнике" и болгарских связях бывшего депутата Сергея Пашинского. А дальше был еще и хворост с американской стороны — рассказ о вооруженном торгаше из Флориды Марка Моралеса.

Все это может стать основой для жарких споров относительно того, нужно ли Украине помогать так же активно или нет — уже в ближайшее время, когда США втянется в собственную избирательную кампанию. Где вопрос миллиардов для Украины будет стоять на главных местах.

Наши политики часто сами добавляют бензин в публикации NYT — не испытывая тонкостей работы с западными медиа. Где должно было просто выпустить Подоляка с никчемными комментариями. Где нужно ощущать влияние, тонкости и моду. Мало просто заявить, что "это просто российское ИПСО и все журналисты продажные".

The New York Times – одно из самых масштабных изданий США. Его ракурс на события в Украине включает десятки миллионов американцев. Так что просто быковать или притворяться, когда там выходит сознательная провокация, или статья, где скелет составляют комментарии хороших, но русских — не получится со знаком плюсом для нас. Надо наконец-то подумать о пуле профессиональных и профессиональных комментаторов — даже если у них появится рейтинг и медийная узнаваемость. А еще стоит, наконец, признать — Украину не должны любить все. Но следует ее уважать и считаться с ее мнением. С этим следует работать и нынешней власти, и коммуникационщикам наших верхов, которые привыкли относиться к зарубежным журналистам так же, как и к нашим — накормили бутербродами, вручили шаурму — работа сделана. В западном мире, где ряд людей впервые открыл для себя Украину как нечто отдельное от РФ, такое не работает. Мы можем пристрастно относиться к потомкам редакции Уолтера Дюранти, но тогда у нас не было суверенитета и мы были лишены права голоса. Сейчас этот голос должен говорить уверенно. И гнуть свою линию, а не кататься на нафталиновых заготовках о "руках Кремля".

Специально для Эспрессо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.