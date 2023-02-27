Потомки семьи Терещенко планируют создать на Житомирщине музей авиастроения

Об этом изданию Укринформ рассказала председатель совета Фонда наследия Терещенко Елена Терещенко.

"Дворец в Червоном уникален. Житомирщине с ним невероятно повезло и наша задача вернуть его в собственность государства и создать там музей авиастроения. У нас уже есть предварительная договоренность с музеем "Становление украинской нации", который готов присоединиться и помочь Житомирщине", - отметила Терещенко .

Кроме этого, по ее словам, Фонд наследия Терещенко рассчитывает на поддержку меценатов, заинтересованных в создании музея авиастроения специалистов и привлечении грантов.

Также издание отмечает, что владелец имения Федор Федорович построил в Червоном авиамастерские и аэродром, привлек к работе зарубежных мастеров и рабочих из окрестных сел. Испытателем самолетов у Терещенко была одна из первых женщин-летчиков, первая испытательница Любовь Голанчикова.

Известно, что Федору помогали Игорь Сикорский и Петр Нестеров. Терещенко даже получил заказы на изготовление военного самолета, и так из мастерских постепенно вырос завод. После большевистской революции семье Терещенко пришлось эмигрировать за границу. Завод сначала перевезли в Россию, а затем во Францию.