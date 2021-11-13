Поток туристов в Украину за год вырос на 12%

Об этом со ссылкой на Государственное агентство развития туризма Украины передает Еспресо.TV .

По состоянию на октябрь 2021 года Украину посетили 70% европейцев, 25,5% туристов из стран Азии, 3% – туристы из Северной Америки, 1,4% – из стран Африки, 0,6% и 0,2% – из Океании и Южной Америки соответственно (тогда как за соответствующий период 2020 г. из Европы в Украину приехали 79,2% туристов, из Азии – 17,7%, из Северной Америки – 1,5%, из Океании и стран Африки – по 0,7 %, сообщает пресс-служба ведомства.





В ТОП-15 стран по количеству въехавших в Украину иностранцев вошли:



Молдова – 744 630 (из них туристов – 24,09%),



Россия – 411 373 (13,31%),



Польша – 209 039 (6,76%),



Румыния – 200 370 (6,48%),



Беларусь – 199 553 (6,46%),



Турция – 171 955 (5,56%),



Венгрия – 152 390 (4,93%),



Германия – 111 675 (3,61%),



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Израиль – 96 250 (3,11%),



США – 81 581 (2,64%),



Саудовская Аравия – 48 660 (1,57%),



Италия – 39 499 (1,28%),



Великобритания – 37 384 (1,21%),



Индия – 34 947 (1,13%),



Азербайджан – 33 410 (1,08%).





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