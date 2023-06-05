Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Поток эвакуируемых людей увеличился, - глава Купянского РВА
Эксклюзив

Поток эвакуируемых людей увеличился, - глава Купянского РВА

5 июня, 2023 понедельник
15:01
Война с Россией

Люди начали активнее эвакуироваться из Купянского района Харьковской области из-за последних обстрелов. Ситуация остается напряженной

Об этом в эфире Еспресо заявил и.о.начальника Купянской районной военной администрации Харьковской области Андрей Канашевич.

"Ситуация остается напряженной. Есть контроль, понимаем, что нужно определенные месседжи давать людям. Последние обстрелы людей побуждали более решительно принимать решения о необходимости эвакуировать. Они понемногу начинают ехать. Мы усиливаем нашу работу по разъяснению людей по таким решениям. Все, что летит, летит не по военным объектам, а в частный сектор или по многоэтажкам. Несколько поток увеличился по выезду", - рассказал он.

  • 2 июня российские военные ударили двумя управляемыми авиационными бомбами по пгт Ковшаровка Купянского района. В результате обстрела погибли 2 человека, еще 4 получили ранения, среди них трехлетний ребенок.
Харковщина
Военные новости
Читайте также:
путін
4 июня, 2023 воскресенье
Вторжение России в Украину стало стратегическим провалом Путина, - посол США Бжезинский
F-16
5 июня, 2023 понедельник
В США разбился частный легкомоторный самолет, преследуемый истребителями, потому что он не выходил на связь
Еден Азар
3 июня, 2023 суббота
"Реал" расторг контракт со своим самым дорогим игроком в истории
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.84
    Покупка 36.84
    Продажа 37.42
  • EUR
    Покупка 39.63
    Продажа 40.49
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
5 июня
16:10
Эксклюзив
Оккупанты будут оборонять Чонгарский полуостров до последнего, - политолог Молчанов
16:07
OPINION
Почему Украина – не Израиль
16:06
В результате войны РФ в Украине пострадали 1520 объектов культурной инфраструктуры
16:02
Эксклюзив
В Мариуполе оккупанты забирают лучших врачей в военный госпиталь, оставляя гражданских без медпомощи, - Андрющенко
15:53
Агенты ФСБ на ВТО пытаются выявлять патриотов Украины: говорят об оккупации, расспрашивают знакомых
15:36
В МИД РФ заявили, что не видят перспектив продления "зернового соглашения"
15:13
Россияне сбросили авиабомбы на Торецк: ранены трое гражданских и трое полицейских
15:08
Зенитная установка, мины и более 10 тонн боеприпасов: в Харьковской области нашли тайник россиян
14:50
В РФ по радио запустили экстренное "обращение" Путина о нападении Украины и всеобщей мобилизации
14:33
Эксклюзив
санкции против рф
Изоляция России становится ключевой стратегией Запада по отношению к Москве, - Климкин
14:28
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:27
Владислав Трубицын
ВАКС объявил в международный розыск подозреваемого в коррупции депутата Киевсовета Трубицына
14:11
Германия может пересмотреть позицию по поставкам истребителей Украине, - Писториус
14:04
В Еврокомиссии просят компании маркировать весь контент, произведенный искусственным интеллектом
14:04
OPINION
О "торте" нашей Победы
14:02
НБУ опроверг информацию о сборе данных обо всех платежах украинцев
13:42
Из-за заминирования и войны аграрии не могут использовать около 7 млн га земли
13:34
Идею создания спецтрибунала для россиян поддержали 38 стран, - Офис президента
13:29
Атака дронов на Кремль была совершена украинскими агентами с территории РФ, - CNN
13:22
В Херсоне разоблачили коллаборанта, охранявшего российскую застенку для участников движения сопротивления
13:04
РФ переводит политзаключенных из Крыма в тайный СИЗО в Чонгаре в Херсонской области, – Лубинец
12:57
В Бельгии начали расследование использования переданного Украине оружия на территории РФ
12:52
Определились пять представителей Украины в еврокубках в сезоне 2023/24
12:50
Обновлено
Враг атаковал из авиации Берислав на Херсонщине: ранены два человека, повреждены предприятие и около 20 домов
12:39
Еврокомиссия планирует продлить запрет на импорт агропродукции из Украины до 15 сентября
12:34
Hubble сфотографировал медузообразную галактику на расстоянии более 700 млн световых лет от Земли
12:33
Резников сказал, при каком условии Украина готова принять Китай как посредника в переговорах с РФ
12:20
"Щедрик" покажут в Варшаве на благотворительном фестивале Open Air Ukrainian Film
12:18
В Украине началась дополнительная регистрация на участие в Национальном мультипредметном тесте
12:16
Резников заявил, что Украина не будет применять F-16 во время летнего контрнаступления
12:08
Синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких регионах пройдут дожди, а где ждать жару
12:05
"Новая почта" открыла первое отделение в Чехии
12:05
OPINION
А почему Комаров спросил Ермака только о ФСБ?
11:58
Порошенко об обстреле волонтерской пекарни в Херсоне: уже заказываем все необходимое, чтобы возобновить работу
11:57
В Укрэнерго прогнозируют уменьшение производства электроэнергии на ГЭС
11:52
Эксклюзив
Все идет к новым санкциям, - эксперт Данилов о предполагаемом контракте Ирана и РФ по оружию
11:45
Sky News обнародовал контракт о закупке Россией боеприпасов из Ирана на $1 млн
11:44
Инфографика
доллар
Курс валют на 5 июня: какова актуальная цена доллара и евро в банках
11:31
Эксклюзив
Андрей Тетерук
Кремль уничтожил Джохара Дудаева, но его слова превращаются в действие, - ветеран АТО Тетерук
11:25
За $6-10 тыс. в Молдову или Венгрию: начальника военкомата в Киевской области подозревают в переправке уклонистов за границу
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV