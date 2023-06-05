Поток эвакуируемых людей увеличился, - глава Купянского РВА
Люди начали активнее эвакуироваться из Купянского района Харьковской области из-за последних обстрелов. Ситуация остается напряженной
Об этом в эфире Еспресо заявил и.о.начальника Купянской районной военной администрации Харьковской области Андрей Канашевич.
"Ситуация остается напряженной. Есть контроль, понимаем, что нужно определенные месседжи давать людям. Последние обстрелы людей побуждали более решительно принимать решения о необходимости эвакуировать. Они понемногу начинают ехать. Мы усиливаем нашу работу по разъяснению людей по таким решениям. Все, что летит, летит не по военным объектам, а в частный сектор или по многоэтажкам. Несколько поток увеличился по выезду", - рассказал он.
- 2 июня российские военные ударили двумя управляемыми авиационными бомбами по пгт Ковшаровка Купянского района. В результате обстрела погибли 2 человека, еще 4 получили ранения, среди них трехлетний ребенок.
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