Об этом в эфире Еспресо заявил и.о.начальника Купянской районной военной администрации Харьковской области Андрей Канашевич.

"Ситуация остается напряженной. Есть контроль, понимаем, что нужно определенные месседжи давать людям. Последние обстрелы людей побуждали более решительно принимать решения о необходимости эвакуировать. Они понемногу начинают ехать. Мы усиливаем нашу работу по разъяснению людей по таким решениям. Все, что летит, летит не по военным объектам, а в частный сектор или по многоэтажкам. Несколько поток увеличился по выезду", - рассказал он.