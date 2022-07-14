Потеряв нефтяной рынок в Европе, Россия его уже не вернет, – аналитика Золкина

Об этом в комментарии Еспресо заявила аналитика фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина, которая более двух месяцев работала экспертом в Катаре, на телеканале "Аль Джазира".

"Мой совет: в общении с этими странами нужно ориентироваться на очень рациональные, материальные виды сотрудничества. Задача №1 – это нефть и газ. Почему нам это важно? Потому что чем быстрее Европа найдет альтернативных поставщиков газа, тем быстрее будет газовое эмбарго и обнуление российского экономики за счет падения доходов.Россия не сможет перенаправить российский газ, который она сейчас поставляет в ЕС.Евросоюз – это крупнейший экспортер российского газа, важнейший рынок для РФ (более 40% российского газа идет именно туда).Но то, как быстро Европа сможет отказаться от российского газа зависит от того, как быстро страны Персидского залива и в первую очередь Катар смогут давать новые объемы и перенаправлять потоки в Европу», – отметила Мария Золкина.

Еще одной важной задачей, которую следует решить на Ближнем Востоке, она назвала увеличение добычи нефти.

"Увеличить добычу нужно для того, чтобы сбить цену и разбить все эти выгоды, получаемые Россией от высокой цены даже при ограниченных потоках нефти. И речь идет не о краткосрочных задачах, потому что европейские нефтяные и газовые контракты заключаются по меньшей мере на 10 лет. Это значит, что Россия, потерявшая нефтяной рынок в Европе, его себе уже не вернет.Новый поставщик, который зайдет на рынок, будет на 10-15 лет обеспечен в плане поставки нефти.Россия точно с этого рынка уйдет и на этот рынок должны с интересом и удовольствием зайти другие – например Катар, который уже запланировал увеличить добычу более чем на 40%.

Читайте также: Украинские власти демонстрируют чрезмерное увлечение Израилем, а это вредит нашим позициям на Ближнем Востоке, - аналитика Золкина

Российская нефть (особенно разрабатываемая в Северном море) по техническим показателям является будто вечным двигателем. Если ты останавливаешь механизм, говорят эксперты по энергетике, ты больше не можешь разрабатывать это месторождение. А если ты его разрабатываешь, но некуда девать эту нефть – ты его не будешь разрабатывать. То есть Россию нужно поставить в тупик и это можно сделать за счет альтернативных поставщиков, в том числе стран Персидского залива», – подчеркнула Золкина.

По ее словам, Украина заинтересована в сотрудничестве ЕС и стран Персидского залива по вопросам энергоресурсов, потому что даст политическую свободу Евросоюза не оглядываться на Россию вообще. Кроме того, такое сотрудничество позволит Украине закупать дополнительные объемы газа и нефти.

Полный текст интервью у Марии Золкиной читайте на Еспресо скоро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb