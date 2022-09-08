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Потерянный для истории свиток Мертвого моря был найден в штате Монтана

8 сентября, 2022 четверг
20:41
Наука

Свиток Мертвого моря, который считали утраченным для истории, снова нашли после дарования Иерусалима, более 9,6 км в США.

Об этом информирует Daily Mail .

Древний фрагмент Мертвого моря, возраст которого оценивается примерно в 2700 лет, является одним из трех папирусов, сохранившихся с периода Первого Храма.

"Профессор Шмуэль Ахитув заметил во время исследования на фотографии фрагмент пропавшего пергамента и начал кампанию по его поиску. В конце концов папирус нашли в штате Монтана, где владелец объяснил, что его мать получила свиток в подарок во время посещения Иерусалима в 1965 году", - говорится в сообщении.

Папурус женщина поверила в кадр на своей стене.

Свиток оставят в лаборатории Управления древностей Израиля.

"Однако документы периода Первого Храма, написанные на органических материалах, таких как папирус, почти не сохранились. Хотя у нас есть тысячи фрагментов свитков, датируемых периодом Второго Храма, мы имеем лишь три документа, включая этот недавно найденный, периода Первого Храма .Каждый новый документ проливает глубже свет на письменность и управление в период Первого храма.

Сам фрагмент является таинственным, поскольку он состоит только из четырех вырванных строк, которые начинаются словами "в Измаил пошли..." на древнееврейском языке. Считается, что полное сообщение являлось набором инструкций для получателя", - сказал директор отдела свитков Иудейской пустыни Джо Узиэль.

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Мир
Израиль
США
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