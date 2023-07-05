Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на командующего вооруженными силами Великобритании Тони Радакина.

"Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии. В прошлом году она выпустила 10 млн артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 млн снарядов в год. Она потеряла 2,5 тыс. танков", - пояснил военный.

Радакин отметил, что Россия в лучшем случае может произвести 200 новых танков в год.

Также командующий вооруженными силами Великобритании подчеркнул, что неправильно ограничивать украинские наступательные действия определенным сроком, ведь контрнаступление – это комплекс мер.

Сейчас большое количество российских минных полей, нехватка надлежащей воздушной защиты для украинских сил и недостаточная поставка необходимой военной техники, затрудняют продвижение Сил обороны.

Относительно потерь врага

Силы обороны за последнюю 4 июля поразили 4 склада боеприпасов, 18 артиллерийских средств и 2 станции РЭБ оккупантов.

Всего с 24 февраля 2022 года по 5 июля 2023 года РФ потеряла в Украине 231 700 солдат, 4288 артиллерийских систем и 3614 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донетчины и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила, что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ривнопиль Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

Специалисты Института изучения войны считают, что российские военные, вероятно, стягивают под Бахмут дополнительные силы с других направлений в ответ на украинские наступательные операции в этом районе.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продолжают наступать на южном и восточном направлениях. За прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий. ВСУ продвигаются на флангах и эффективно уничтожают россиян на Бахмутском направлении, однако ситуация снова обострилась.