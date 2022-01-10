Потерял сознание за рулем и въехал в микроавтобус: в Полтаве произошло смертельное ДТП

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области.



"По предварительной информации следствия, водителю автомобиля Toyota во время движения стало плохо, он потерял сознание и допустил столкновение с микроавтобусом", - говорится в сообщении полиции.



Врачи, прибывшие на место происшествия, пытались спасти жизнь водителя легковушки. Но это не удалось – он скончался в карете экстренной медицинской помощи.



Травмированных среди пассажиров микроавтобуса и пассажиров легковушки нет", - добавили в полиции.



В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства ДТП, чтобы определить правовую квалификацию.

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