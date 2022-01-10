Потерял сознание за рулем и въехал в микроавтобус: в Полтаве произошло смертельное ДТП
В Полтаве автомобиль "Toyota" под управлением водителя 1959 года столкнулся с микроавтобусом "Рута-25", которым управлял местный 44-летний житель
Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области.
"По предварительной информации следствия, водителю автомобиля Toyota во время движения стало плохо, он потерял сознание и допустил столкновение с микроавтобусом", - говорится в сообщении полиции.
Врачи, прибывшие на место происшествия, пытались спасти жизнь водителя легковушки. Но это не удалось – он скончался в карете экстренной медицинской помощи.
Травмированных среди пассажиров микроавтобуса и пассажиров легковушки нет", - добавили в полиции.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства ДТП, чтобы определить правовую квалификацию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.37
Покупка 27.37Продажа 27.64
-
EUR
Покупка 30.82Продажа 31.28
- Актуальное
- Важное