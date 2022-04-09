Потерял половину ноги и один глаз не работает: журналист Fox News рассказал о своем состоянии после обстрелов оккупантов

Как сообщает Reuters, он сказал, что ему "к черту повезло" выжить.



Его машина попала под обстрел российских оккупантов в селе Горенко Киевской области. В машине с ним находились 55-летний оператор Fox News Пьер Закшевский и погибшие 24-летняя украинская журналистка Александра Кувшина.



"Итак, я потерял половину ноги с одной стороны и ступню с другой. Одна рука срастается, один глаз больше не работает, и мой слух сильно ухудшился", - написал Холл в Twitter, опубликовав вместе с фотографией себя с повязкой на глазу.



"Но в целом я ужасно счастлив, что оказался здесь, и люди, благодаря которым я оказался здесь, удивительны!" - добавил Холл.



Пьер Закршевский был ветераном-фотографом в зоне боевых действий, освещавший для Fox News многочисленные конфликты, в частности, в Ираке, Афганистане и Сирии. Живя в Лондоне, он работал в Украине с февраля.



Александра Кувшинова помогала съемочной группе Fox перемещаться по Киеву и окрестностям, собирая информацию и разговаривая с источниками.



Сам же Бенджамин Холл – британский журналист, работающий корреспондентом по иностранным делам на канале Fox News. Он работал военным корреспондентом на Ближнем Востоке и Африке, освещал войны в Сирии, Ираке, Афганистане и секторе Газа.



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