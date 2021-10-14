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Потерял 12 кг, ухудшилась способность разговаривать: Ясько рассказала о состоянии Саакашвили, который голодает в грузинской тюрьме

14 октября, 2021 четверг
16:50
Общество

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, которая находится в отношениях с арестованным в Грузии экс-президентом Михеилом Саакашвили, заявила, что состояние его здоровья заметно ухудшилось после начала им голодовки

Об этом Ясько сказала в интервью DW .

"Состояние его плохое, сегодня, по той информации, которой я владею, у него сильно ухудшилось самочувствие, моторика, способность разговаривать, цвет лица. Это же уже 13-й день голодовки, а это почти две недели. Это не шутки. Поэтому сейчас важно действовать, а не ждать, пока человеку станет еще хуже ", - сказала Ясько.

По словам украинской депутатки, Саакашвили похудел на 12 кг.

"Он употребляет воду. Он действительно, по моей информации, купил сок, но его не употреблял. Однако тюремные власти сделали из этого случая фарс и сразу сказали, что он не голодает. Это неправда, он голодает. Особенно если увидеть, сколько килограммов он потерял, а это минус 12 килограммов. То есть человек, который не голодает, так плохо не выглядел бы ", - добавила Ясько.

Освобождение Саакашвили из тюрьмы Ясько назвала "вопросом чести и достоинства" Украины, а его арест - политическим преследованием.

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Новости
Грузия
голодовка
Михеил Саакашвили
Елизавета Ясько
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