Потерял 12 кг, ухудшилась способность разговаривать: Ясько рассказала о состоянии Саакашвили, который голодает в грузинской тюрьме

Об этом Ясько сказала в интервью DW .



"Состояние его плохое, сегодня, по той информации, которой я владею, у него сильно ухудшилось самочувствие, моторика, способность разговаривать, цвет лица. Это же уже 13-й день голодовки, а это почти две недели. Это не шутки. Поэтому сейчас важно действовать, а не ждать, пока человеку станет еще хуже ", - сказала Ясько.



По словам украинской депутатки, Саакашвили похудел на 12 кг.



"Он употребляет воду. Он действительно, по моей информации, купил сок, но его не употреблял. Однако тюремные власти сделали из этого случая фарс и сразу сказали, что он не голодает. Это неправда, он голодает. Особенно если увидеть, сколько килограммов он потерял, а это минус 12 килограммов. То есть человек, который не голодает, так плохо не выглядел бы ", - добавила Ясько.



Освобождение Саакашвили из тюрьмы Ясько назвала "вопросом чести и достоинства" Украины, а его арест - политическим преследованием.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

2 октября по подозрению в сокрытии преступления сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали владельца квартиры в Тбилиси, где скрывался Саакашвили.

3 октября сообщалось, что Саакашвили попал на родину паромом в вентиляционной шахте трейлера.