"Потеря времени": в ООН отреагировали на заявления РФ по "биологическому оружию" Украины

Об этом говорится на портале ООН со ссылкой на

"Неважно, сколько встреч по этой теме пытается созвать Россия. И неважно, насколько сильно он запускает свою пропагандистскую машину. Мы не должны отвлекать ресурсы ООН на безосновательное расследование. И мы не должны позволить тактике России отвлечь нас от ее жестокой захватнической войны", - заявила посол США Линда Томас-Гринфилд.

Таким образом, она прокомментировала инициированный Россией брифинг Совета безопасности ООН. По ее словам, РФ хотела использовать эту встречу для распространения дезинформации.

Верховный представитель ООН Изума Накамицу также не увидел доказательств наличия биологического оружия в Украине, о котором Россия регулярно утверждала в марте и мае.

По состоянию на 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провел минимум четыре телефонных разговора с коллегами из других стран (в том числе Великобритании и США). Он утверждает, что Украина готовит удар по "грязной бомбе" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию. Также об украинской "ядерной бомбе" по телефону коллегам начал сообщать глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Министры иностранных дел США, Великобритании и Франции заявили, что отвергают лживые заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу по этому поводу.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций во вторник, 25 октября, провел закрытое заседание по просьбе РФ, в ходе которого обсудил обвинения в адрес Украины в якобы создании "грязной бомбы". Представитель Британии в ООН заявил, что РФ не предоставила никаких доказательств возможного применения Украиной такого оружия.

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