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Потеря самолета Ил-22M подорвет способность командиров РФ координировать военных в периоды интенсивных операций, - разведка Британии

29 июня, 2023 четверг
09:52
Война с Россией

Потеря самолета Ил-22M во время недавнего провального мятежа Евгения Пригожина может привести к долгосрочным негативным последствиям для российских военных во время операций

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

В разведке Британии отмечают, что 24 июня 2023 года вагнеровцы сбили российские военные вертолеты и самолет Ил-22М.

"Ил-22М - составляющая относительно небольшого воздушного флота численностью до 12 самолетов, активно используемых как для командования, так и для радиорелейных задач. Эти спецсамолеты до сих пор играли ключевую роль в руководстве российскими силами в войне против Украины. Как особенно ценны, они действовали с безопасной зоны российского воздушного пространства, далеко вне зоны досягаемости украинских систем ПВО", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, потеря этого самолета негативно отразится на дальнейших действиях сил РФ в воздухе и на суше.

"В краткосрочной перспективе психологический шок от потери таким образом такого количества аппаратов почти точно ударит по моральному духу "ВКС". В долгосрочной перспективе, есть вероятность, что для безопасного управления остающимся флотом объем задач придется сократить, по сравнению с текущим. А это, вероятно, повлияет на способность России координировать свои силы, особенно во время операций высокой интенсивности", - добавили в разведке.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ПИК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ПИК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ПИК Вагнера три варианта будущих действий.

Евгений Пригожин заявил, что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ПИК Вагнера, а не устранения власти в стране" и назвал его "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку наемники "не хотели проливать много крови".

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ПИК Вагнера Евгений Пригожин.

А в минобороны РФ утверждали, что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

Подробнее о ходе событий читайте по ссылке.

Россия
Великобритания
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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