Об этом сообщает ГУР МО Украины в telegram .

В комментарии для британского издания Inews Буданов отметил, что оккупационные войска могут быть выбиты из Херсона уже в следующем месяце и это станет сейсмическим ударом для российского общественного мнения и разрушит нарративы о собственной непобедимости и об Украине.

Буданов также подчеркнул, что россиянам не удастся деморализовать украинцев ударами по критической инфраструктуре.

"Российские атаки на инфраструктуру были спланированы неделями ранее. Кремль использует зиму как оружие, пытаясь деморализовать людей, которые остаются сильными, несмотря на всю жестокость, причиненную им оккупантами", - заверил Буданов.

29 октября Кирилл Буданов заявил, что операция по освобождению Херсона может продолжаться до конца ноября .

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