Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Потеря полковников на поле боя - это маркер катастрофической ситуации российской армии на Бахмутском направлении. До недавнего времени монополистом в Бахмуте был Пригожин со своей преступной группировкой. Пригожин вообще угрожал всю Донетчину захватить. Огромные потери на Бахмутском направлении заставили Пригожина привлечь регулярные войска России, воздушно-десантные и мотострелковые подразделения оккупанта. Но они не были готовы к боевым действиям", - подчеркнул Череватый.

По словам спикера Восточной группировки войск, младшие офицеры РФ уже не справляются с командованием. Офицерам уровня полковника приходится управлять ситуацией в поле боя.

"Именно то, что несколько офицеров высшего состава были на поле боя, и командовали боем на уровне роты свидетельствует о том, что младшие командиры не справлялись. Полковники РФ были вынуждены осуществлять кризисное управление. Конечно, чем и воспользовалась наша разведка и наши артиллеристы, которые уничтожили этих полковников, деморализуя личный состав РФ", - заметил Череватый.