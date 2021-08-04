Потеря обоняния или вкуса менее распространены: Минздрав назвал характерные для штамма "Дельта" симптомы

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



При этом характерные для первоначального штамма коронавируса кашель и потеря обоняния или вкуса при заражении штаммом "Дельта" являются менее распространенными.



Кроме того, заболевание коронавирусом штамма "Дельта" может сопровождаться более тяжелыми симптомами - нарушением слуха, желудочно-кишечными проблемами и образованием сгустков крови, что приводит к гибели тканей и гангрене.



В Минздраве также напомнили о чрезвычайной заразности штамма "Дельта".



"Согласно исследованию, проведенному учеными из Китая, концентрация вируса в крови зараженного человека от штамма "Дельта" в 1000 раз больше, чем было у инфицированных диким штаммом. Это означает, что у больного гораздо больше вероятность выделять вирус во внешнюю среду, что способствует распространению вируса на других людей", - рассказали в Минздраве.



В министерстве отметили, что вероятность развития тяжелого течения болезни при заражении штаммом "Дельта" намного выше у невакцинированных лиц, зато полностью вакцинированные люди переносят болезнь бессимптомно или в значительно более легкой форме.



Вакцинироваться от коронавируса можно в ближайшем пункте прививки или центре массовой вакцинации. Узнать адрес ближайшего места вакцинации можно на сайте https://vaccination.covid19.gov.ua/ или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.



К маломобильным гражданам и организованным коллективам от 50 человек приезжают мобильные бригады вакцинации.