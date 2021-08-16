Потеря безвиза и международной поддержки, продолжение войны, упадок экономики: ученые оценили угрозы безопасности для Украины до 2030 года
Ученые Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" и Института передовых оборонных технологий совместно с ведущими экспертами страны проанализировали угрозы безопасности для Украины до 2030 года и характеристики ее будущего оборонно-промышленного комплекса
Об этом сообщает пресс служба НТУ КПИ им. Сикорского.
Ученые рассмотрели совокупность из семи сценариев безопасности состояния Украины: четырех - на временном горизонте до 2025 года и трех - до 2030 года, оценив вероятность их воплощения.
"Наиболее желательным для Украины на временном горизонте до 2025 года сценарий" Защита собственными силами "(Холодный мир), что имеет вероятность воплощения 15%. Он заключается в завершении военных действий на востоке Украины и возвращении к устойчивому развитию страны за счет консолидации народа и элит вокруг национальных интересов, укрепления собственного ОПК, внедрение территориальной обороны, принятия новых доктрин (стратегий) внешнеполитической, дипломатической, разведывательной работы Украина, восстановление международных гарантий безопасности Украины в рамках Будапештского меморандума ", - сообщили ученые.
По расчетам ученых, на временном горизонте до 2030 года сценарий "Защита собственными силами" может перейти к следующей фазе - желаемого сценария "Защищенная страна" с условной вероятностью 5%.
"Сценарий" Замораживание конфликта "(Устойчивое перемирие), может воплотиться на временном горизонте до 2025 года с вероятностью 25%. Он может произойти в случае достижения политического компромисса между странами Запада, Украина и РФ путем введения по мандату ОБСЕ / ООН международных вооруженных миротворцев вдоль линии разграничения. Достижение этого компромисса обеспечит: ускоренный движение Украины к стандартам ЕС и НАТО, концентрацию ресурсов государства на развитии экономики, осуществление социальных преобразований в соответствии со стандартами ЕС и НАТО ", - считают ученые.
Кроме того, при сохранении действующих геополитических и внутренних тенденций на временном отрезке до 2025 года наименее желательным, но наиболее вероятным для Украины может быть сценарий "Консервирование кризиса" (Холодная война), вероятность которого составляет 40%.
По этому сценарию, в результате внешнего гибридного воздействия и внутреннего раздора продолжаться раскол народа и элит, будут проходить дальнейшие потери главных составляющих суверенитета страны на международной арене.
"Безвизовый режим в ЕС с высокой вероятностью будет потеряно. По худших условий, на временном отрезке до 2030 года сценарий "Консервирование кризиса" может перейти к крайне нежелательным для Украины сценариев:" Чужая субъектность "с условной вероятностью воплощения 15%, или до сценария "Дезинтеграция" с условной вероятностью воплощения 10% ", - харакатеризують такой сценарий ученые.
Сценарий "Серая зона" (ни войны, ни мира), может произойти на временном горизонте до 2025 года с вероятностью 20%. Он будет характеризоваться продолжением конфликта на востоке Украины, развалом международной коалиции в поддержку Украины, усилением внешнего гибридного воздействия, направленного на углубление раскола народа и элит, ускорения экономического упадка.
"Происходить движение Украины к модели буферной, разделительной зоны между Россией и странами Евросоюза. Страны Евросоюза в этом случае отменят безвизовый режим и отмежуются от Украины крепким рубежом. На временном отрезке до 2030 года этот сценарий может перейти к сценарию" Дезинтеграция "с условной вероятностью 10 % ", - отмечают ученые.
Ученые отмечают, что Украина не должна отвергать вероятность реализации худших из приведенных сценариев. По мнению исследователей, необходимо, "отказавшись от иллюзии мирового украиноцентризма", консолидировать общество и элиты вокруг национальных интересов и самостоятельно выстраивать высокотехнологичную экономику, национальную безопасность, справедливое и комфортное социальную среду.
"Страна имеет не ожидать, что кто-то извне обеспечит ей успешное будущее, а" проектуваты "его и настойчиво воплощать. Достижению этой цели частично посвященное приведенное исследования", - подытожили в НТУ КПИ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.85
-
EUR
Покупка 31.24Продажа 31.64
- Актуальное
- Важное