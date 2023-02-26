Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт и полковник ВСУ Владислав Селезнев.

"Дело в том, что россияне действуют не рационально, они теряют самый главный ресурс – человеческий. Огромные потери в ближайшей перспективе заставят Кремль объявить следующую волну очередной мобилизации. Это нагрузка на российский бюджет, на российское общество. Хотя я не вижу каких-либо протестных движений и готовности широких масс идти на бунт, но это будет создавать предпосылки, которые могут стать толчком к деструктивным процессам на территории РФ", - считает он.