Потери ВСУ составляют до 70 тыс. военных, а 60% жителей Запорожья видят территории региона в составе РФ: новые фейки от России
Россияне распространяют дезинформацию о том, что потери ВСУ на сегодняшний день составляют не менее 50-70 тыс. военных
Об этом передает Центр противодействия дезинформации у телеграмм .
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 11 июля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция. Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Запорожской области Балицкий сообщил, что: "более 60% жителей Запорожской области видят территории региона в составе России в статусе отдельного субъекта".
Также российская пресса распространила дезинформационное заявление хакерской группы RaHDIt по поводу потерь Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий.
"Участник российского хакерского объединения на условиях анонимности заявил, что на сегодняшний день потери составляют не менее 50-70 тыс. убитыми", - писали росСМИ.
Не обошлось без еще одной манипуляции. Член федерального собрания РФ Пушков заявил: "Германия стала на путь антироссийских санкций, и теперь все время готовится к худшему. Кто бы мог предположить, что поддержка Майдана и "госпереворота" в Украине в 2014 году приведет немцев к тому, что они будут бояться закрытия своих" предприятий и отраслей промышленности".
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