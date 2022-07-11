Об этом передает Центр противодействия дезинформации у телеграмм .

По версии ЦПИ при СНБО Украины, 11 июля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция. Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Запорожской области Балицкий сообщил, что: "более 60% жителей Запорожской области видят территории региона в составе России в статусе отдельного субъекта".

Также российская пресса распространила дезинформационное заявление хакерской группы RaHDIt по поводу потерь Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий.

"Участник российского хакерского объединения на условиях анонимности заявил, что на сегодняшний день потери составляют не менее 50-70 тыс. убитыми", - писали росСМИ.

Не обошлось без еще одной манипуляции. Член федерального собрания РФ Пушков заявил: "Германия стала на путь антироссийских санкций, и теперь все время готовится к худшему. Кто бы мог предположить, что поддержка Майдана и "госпереворота" в Украине в 2014 году приведет немцев к тому, что они будут бояться закрытия своих" предприятий и отраслей промышленности".

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