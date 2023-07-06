Ночная атака на Украину: во Львове поврежден многоквартирный дом, 4 человека погибли
Инфографика
Потери врага за сутки: 600 военных, 21 БПЛА и 6 танков, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 232 300 солдат, 3635 беспилотников оперативно-тактического уровня и 4068 танков
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 6 июля 2023 года РФ потеряла в Украине:
- личного состава – около 232 300 (+600) человек
- танков ‒ 4068 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 7932 (+15)
- артиллерийских систем – 4310 (+22)
- РСЗО – 657 (+1)
- средств ПВО ‒ 404 (+9)
- самолетов – 315 (+0)
- вертолетов – 309 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3635 (+21)
- крылатых ракет ‒ 1264 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 6888 (+23)
- специальной техники ‒ 605 (+7)
Окончательные данные уточняются.
- Российские кафиры продолжают сосредоточивать основные усилия на четырех направлениях фронта. В течение суток там произошло по меньшей мере 38 боевых столкновений.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+24°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.67
Покупка 36.67Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное
2023, четверг
6 июля
08:45
Обновлено
Гуменюк о ночном обстреле: Россия задействовала по меньшей мере 6 ракетоносителей, Львов атаковали "калибрами"
08:29
TikTok призвал судью до 1 января заблокировать запрет штата Монтана на использование приложения
07:00
На четырех участках фронта тяжелые бои, за сутки там произошло 38 боевых столкновений, - Генштаб
02:48
"Черное зерно": в Украине расследуют деятельность сотен компаний, продававших продукцию на миллионы евро в ЕС
2023, среда
5 июля
21:25
Обновлено
Российская армия обстреляла Белозерку в Херсонской области: погиб мужчина, среди раненых - 10-летний мальчик
20:57
Обновлено
В Шевченковском суде Киева прогремел взрыв. Погиб подозреваемый, ранены двое правоохранителей
20:51
Инфографика
Испания – Украина: стартовый состав нашей молодежки на полуфинал молодежного ЧЕ по футболу
20:14
Аналитика
Успех ВСУ возле Клищиевки. РФ перебрасывает резервы на Бахмутское направление. Колонка Сергея Згурца
20:06
Альфа Страхование и ЮНС-Холдинг: Зеленский ввел в действие санкции против 18 юрлиц, связанных с РФ
19:53
Обзор
Победные новости 497-го дня войны: "эдельвейсы" отбили ряд территорий под Бахмутом, за неделю упокоился уже второй соратник Кадырова, раненный в Украине