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Потери врага за сутки: 600 военных, 21 БПЛА и 6 танков, - Генштаб ВСУ

6 июля, 2023 четверг
07:57
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 232 300 солдат, 3635 беспилотников оперативно-тактического уровня и 4068 танков

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 6 июля 2023 года РФ потеряла в Украине:

  • личного состава – около 232 300 (+600) человек
  • танков ‒ 4068 (+6)
  • боевых бронированных машин ‒ 7932 (+15)
  • артиллерийских систем – 4310 (+22)
  • РСЗО – 657 (+1)
  • средств ПВО ‒ 404 (+9)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 309 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3635 (+21)
  • крылатых ракет ‒ 1264 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6888 (+23)
  • специальной техники ‒ 605 (+7)

Окончательные данные уточняются.

  • Российские кафиры продолжают сосредоточивать основные усилия на четырех направлениях фронта. В течение суток там произошло по меньшей мере 38 боевых столкновений.
Убитые русские
потери окуппантов
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