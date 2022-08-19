Потери врага в Украине с начала полномасштабного вторжения: 44 700 военных, 4195 бронемашин и 795 беспилотников
С 24 февраля по 19 августа РФ потеряла около 44 700 оккупантов, 1899 танков, 4195 бронированных машин и 3130 единиц техники и автоцистерн
Об этом сообщил в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине:
- личного состава – около 44 700 (+400) человек,
- танков – 1899 (+10) ед,
- боевых бронированных машин – 4195 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 1016 (+6) ед,
- РСЗО – 266 (+1) ед,
- средства ПВО – 141 (+5) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 197 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 795 (+2),
- крылатые ракеты – 190 (+0),
- корабли /катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3130 (+69) ед,
- специальная техника – 94 (+1).
Также отмечается, что наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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