Об этом сообщил в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине:

личного состава – около 44 700 (+400) человек,

танков – 1899 (+10) ед,

боевых бронированных машин – 4195 (+16) ед,

артиллерийских систем – 1016 (+6) ед,

РСЗО – 266 (+1) ед,

средства ПВО – 141 (+5) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 197 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 795 (+2),

крылатые ракеты – 190 (+0),

корабли /катера – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3130 (+69) ед,

специальная техника – 94 (+1).

Также отмечается, что наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.