Потери врага: 24 ноября ВСУ ликвидировали 430 оккупантов,танк и 6 БПЛА
Всего с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 86,150 тыс. военных, 2,899 танков, 278 самолетов и 1553 БПЛА
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на фейсбук.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.11 ориентировочно составили
- личного состава – около 86,150 (+430) человек ликвидировано;
- танков ‒ 2,899 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 5844 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 1895 (+6) ед;
- РСЗО – 395 (+0) ед;
- средства ПВО – 209 (+0) ед;
- самолетов – 278 (+0) ед;
- вертолетов – 261 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1553 (+6);
- крылатые ракеты – 531 (+0);
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 4404 (+4) ед;
- специальная техника – 163 (+2).
Пресс-служба сообщает, что враг понес наибольшие потери Бахмутскому и Лиманском направлениям.
- Напомним, ранее Генштаб отчитывался , что в Зеленом Яру Запорожской области вражеские войска потеряли 2 грузовика, ВСУ убили 20 россиян и ранили 15 оккупантов.
- В ночь на 25 ноября оккупанты били по Никопольщине из "градов" и тяжелой артиллерии, председатель Днепропетровской ОВА сообщил, что в города и села прилетели более 70 российских снарядов.
- Около полуночи 25 ноября оккупанты обстреляли из РСЗО Николаевщину: под ударом оказалась портовая акватория и жилищный фонд, один человек получил контузию.
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