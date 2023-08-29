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Обзор

Потери Украины на войне резко возросли, у Киева проблемы с получением F-16, сложные вызовы ВСУ на южном фронте. Акценты мировых СМИ 29 августа

29 августа, 2023 вторник
10:34
Мир про Украину

Украина сталкивается со многими проблемами, чтобы получить и использовать F-16 на поле боя. Для ВСУ возникли более сложные вызовы на южном фронте. Потери Украины на войне резко выросли и измеряются десятками в день. Россия запугивает американских дипломатов, а Путин не едет на саммит G20

На таких темах делают акцент международные издания на утро 29 августа.

Трудности на фронте, проблемы с F-16 и огромные потери на войне

Как пишет CNN , Украина сталкивается со многими проблемами, чтобы получить и применить F-16 на поле боя. После месяцев интенсивного лоббирования президент Владимир Зеленский бурно отзывается о предстоящей передаче голландских, норвежских и датских истребителей F-16. Потребность критическая: российское преимущество в воздухе, особенно на южном фронте, затормозило ход украинского контрнаступления и нанесло значительные потери украинским подразделениям. При должном вооружении F-16 могли бы сдерживать российские истребители-бомбардировщики от приближения к полю боя.

Однако то, когда западные истребители начнут выполнять боевые задачи, зависит от многих переменных – только начинающихся программ обучения, создания вспомогательной инфраструктуры, типа развернутого оружия. Существует деликатный баланс между необходимостью перевести F-16 в украинские цвета и тщательной подготовкой, необходимой для максимального использования самолета. Кроме того, возникает вопрос, сколько именно истребителей имели бы значение на поле боя. Дания, Нидерланды и Норвегия обязались предоставить Украине более 60 реактивных самолетов, но некоторые из них будут использоваться для обучения, а также будет цикл технического обслуживания. Ранее представитель ВВС Украины Юрий Игнат говорил, что две эскадрильи, по 12 самолетов в каждой, начнут изменять ситуацию. Но F-16 никогда не противостоял российской ПВО в реальном мире. Очень важно создать для него наилучшую роль, отмечают журналисты. Больше читайте в материале .

Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю

Фото: Siły Powietrzne

Американское издание также пишет о том, что украинские войска сталкиваются с более сложными вызовами, продвигаясь на юге. Даже когда ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на части южного фронта, участвующие в контрнаступлении солдаты показали, насколько трудно получить больше, чем постепенные успехи в условиях сложных и многослойных укреплений, говорится в статье. Украинские подразделения говорят об освобождении села Работино в Запорожской области и движении в несколько других населенных пунктов, пытаясь таким образом вывести стратегический узел Токмак в зону действия артиллерии.

Как утверждают аналитики, впереди глубоко укоренились средства защиты. На спутниковых снимках села Солодкая Балка, в семи километрах южнее Работино, видны железные рвы связи, автомобильные укрытия и зубы дракона, направленные на заграждение против украинской бронетехники. Украинские военные признают потери бронетехники в регионе из-за превосходства противника в воздухе. Но считают, что возвращение Работино является хорошим предвестником для наступления, несмотря на препятствия.

The Times добавляет , что возвращение Работино на Запорожье под украинский контроль является тактической победой, подчеркивающей огромный вызов, с которым сталкивается Киев в контрнаступлении, пробив глубокую и плотную российскую оборону. По словам военных аналитиков, захват Работино означал бы, что украинские силы пробили первый слой минных полей, танковых ловушек, траншей и бункеров, установленных россиянами после их вторжения, что потенциально создает новые стратегические возможности. Хотя украинское контрнаступление, начатое в начале июня, продвинулось всего на несколько километров к югу, чтобы достичь Работино в интенсивных боях с большими потерями и техникой, а также на такое же расстояние в другом направлении на восток. Конечной целью наступления на Работино является город Мелитополь, и на этом пути лежит больше слоев российской обороны.

Согласно новым оценкам неназванных официальных лиц США, число погибших в Украине резко возросло, ежедневно гибнут десятками. Корреспондент BBC был на передовой на востоке, где неутешительная задача подсчета погибших стала ежедневной реальностью. Издание пишет, что Украина не сообщает официальные данные о погибших на войне – Вооруженные Силы Украины повторяют, что количество их потерь является государственной тайной, но, по словам очевидцев, потери огромны. Журналист говорит о неизвестных солдатах, лежащих кучей в небольшом кирпичном морге недалеко от линии фронта в Донецке.

Недавно назвали число 70 000 погибших и 120 000 раненых. Это потрясающая цифра с учетом вооруженных сил, которые насчитывают всего полмиллиона человек. На сегодняшний день ООН зафиксировала 9177 смертей среди гражданских. Еще в апреле по оценкам Пентагона количество погибших среди украинцев было значительно ниже – 17 500. Предполагаемый скачок более чем до 70 000 можно частично объяснить контрнаступлением на юге.

Сейчас Украина изменила тактику, но начало рывка с целью прорвать оккупационную оборону России в июне дорого стоило, в частности, молодым, только что обученным солдатам. Один из военных, воевавший на Донбассе, сказал, что они ежедневно погибали десятками. Больше читайте в репортаже BBC .

ЗСУ, контрнаступ

Фото: GeneralStaff.ua

The Guardian рассказывает , как люди в Купянске на Харьковщине, пережившие прошлогоднюю российскую оккупацию, теперь эвакуируются из города, поскольку опасаются второго Бахмута. Начавшееся в июне контрнаступление Украины имело целью перевести Россию в оборонное состояние. Но в начале августа российские войска атаковали Купянск и его окрестности. Временно украинцы оказались захваченными врасплох, а линия фронта отодвинулась на несколько километров. Стратегия агрессоров достаточно знакома: снаряды льются с позиций примерно за семь миль на город, к востоку и югу от него.

В ответ местные власти объявили о гражданской эвакуации Купянска и территорий к востоку от него, района, где проживают чуть более 10 тысяч человек, в регионе, который был освобожден в сентябре прошлого года.

Россия запугивает американских дипломатов, а Путин пропустит саммит G20

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила, что планирует допросить двух американских дипломатов после обвинения в том, что они поручили бывшему сотруднику консульства США во Владивостоке собирать информацию о войне России в Украине. В то же время Соединенные Штаты отвергли российские обвинения, назвав их абсолютно безосновательными, заявил спикер Госдепа Мэтт Миллер, пишет The Washington Post .

Кроме того, США обвинили Москву в попытке запугать и преследовать американских сотрудников после того, как российские государственные СМИ сообщили, что бывший работник консульства США обвинен в сборе информации о войне в Украине и других вопросах для Вашингтона. Как сообщает The Guardian , новость появилась после того, как Пол Вилан, бывший морской пехотинец США, заключенный в России по обвинениям в шпионаже, которые США считают фальшивыми, был замечен в редком видео, которое в понедельник транслировал поддерживаемый Кремлем канал новостей . Администрация Байдена назвала Вилана неправомерно задержанным – юридический термин, который означает, что обвинения безосновательны и что он стал мишенью в первую очередь потому, что является американским гражданином.

Тем временем президент России Владимир Путин по телефону сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что не примет участие в саммите G20, отмечает BBC . Индия принимает саммит, который пройдет в столице Дели 9-10 сентября. Путин сказал Моди, что министр иностранных дел Сергей Лавров посетит саммит от его имени. На минувшей неделе официальный представитель российского правительства заявил, что Путин не посетит саммит, поскольку у него напряженный график.

G20 включает в себя 19 самых богатых стран мира плюс Европейский Союз. Сейчас Индия председательствует в G20. Ожидается, что вторжение России в Украину станет темой для разговоров на саммите в Дели, где будут присутствовать мировые лидеры, включая президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Из-за рисков безопасного экспорта Украина может потерять рынок

Дунайские порты Украины стали ключевыми артериями экспорта зерна. Но угрозы России и дорогие задержки заставили некоторых грузоотправителей пересмотреть свою деятельность в Черном море, говорится в материале The Times . Месяцами корабли беспрепятственно пересекали Черное море и Дунай, чтобы загрузить украинское зерно и доставить его по всему миру, несмотря на усиление российского вторжения в Украину. Затем в середине июля, когда Россия вышла из подписанного ООН соглашения, разрешавшего прохождение этих грузов, все изменилось. Следовательно, из-за отсутствия гарантий безопасного прохода грузов зерна из черноморских портов Украины, коммерческие суда все больше полагаются на гораздо меньшие порты Украины на Дунае. Они считаются более безопасной альтернативой из-за их близости к Румынии, члену НАТО.

зерно, порт

Фото: Reuters

Но в последние недели неустанные атаки России на дунайские порты нанесли значительный ущерб. Помимо угрозы российских беспилотников, портовая инфраструктура на Дунае стареет. Существует значительный риск застрять или повредить эти массивные суда, более подходящие для крупных портов, на одном из узких водных путей, что заблокирует движение. Засуха, похожая на поразившую Европу прошлым летом, может привести к тому, что реки станут настолько низкими, что судам придется уменьшить объемы грузов, чтобы обеспечить проход.

Отмечается, что, учитывая риски и угрозу российских обстрелов, судовладельцы могут выбрать закупку зерна и другой сельскохозяйственной продукции в таких странах, как Бразилия, Канада или Австралия, вместо Украины. Такое изменение подорвет краеугольный камень украинской экономики и лишит мировых рынков одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции, подтолкнув цены к росту.

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Контрнаступление ЗСУ
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