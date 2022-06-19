Потери Украины на фронте намного меньше, чем у противника, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия терпит во время полномасштабной войны гораздо большие потери, чем Украина
Об этом Данилов заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.
Секретарь СНБО отказался разглашать, сколько украинских военных погибло с начала полномасштабного вторжения, но подчеркнул, что "потери Украины намного меньше, чем у противника".
Он отметил, что ситуация на передовой сложная, ведь у россиян преимущество в артиллерии и тяжелой технике.
"Ситуация на передовой напряженная, сложная, и я не из тех, кто считает, что российская армия слаба. У них очень большие ресурсы, и они их сюда привели. Наших воинов это не пугает. Мы держим свои позиции. Иногда мы переходим в контратаки. Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее конца", - сказал Данилов.
- По данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 18 июня РФ потеряла в Украине 33 350 военных.
- 18 июня Алексей Данилов призвал политиков не обнародовать непроверенные данные о количестве погибших украинских военных.
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