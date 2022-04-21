Потери Украины из-за войны войны с Россией составляют более $500 млрд, а для восстановления нужно около $7 млрд в месяц, - Зеленский

Об этом президент Украины сообщил в онлайн-обращении к форуму Всемирного банка.

"Российское вторжение полностью разрушило обычные экономические отношения. Только первый анализ потерь дал сумму примерно в 550 млрд долларов убытков", - сказал глава государства.

В этом контексте он подчеркнул, что, учитывая экономический спад и разрушенные экономические связи, Украина нуждается в 7 млрд долларов США ежемесячно.

Зеленский добавил, что после завершения войны для восстановления страны потребуются еще сотни миллиардов долларов.

Напомним, во время сессии Всемирного банка Зеленский рассказал о пяти шагах, которые могут остановить агрессию РФ.

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