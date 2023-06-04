Об этом он сообщил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

У Данилова спросили, почему Украина удерживала Бахмут, на что секретарь СНБО ответил, что Вооруженные Силы должны защищать свои города, поскольку без украинского сопротивления Россия победила бы в войне.

"С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных как наемников в Бахмуте, погибли 22 816 человек. Наши потери были в 7,5 раза меньше. Мы не имеем права сдавать наши города", - подчеркнул он.