Потери украинцев в Бахмуте были в 7,5 раза меньше, чем у россиян, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что потери России в Бахмуте за более чем полгода составили почти 23 тысячи воинов, у Украины тем временем потери меньше в 7,5 раз
Об этом он сообщил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
У Данилова спросили, почему Украина удерживала Бахмут, на что секретарь СНБО ответил, что Вооруженные Силы должны защищать свои города, поскольку без украинского сопротивления Россия победила бы в войне.
"С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных как наемников в Бахмуте, погибли 22 816 человек. Наши потери были в 7,5 раза меньше. Мы не имеем права сдавать наши города", - подчеркнул он.
- 20 мая главарь российского ПВК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут .
- 25 мая террорист заявил о начале вывода своих подразделений из Бахмута.
- По данным заместителя министра обороны Анны Маляр на вечер 31 мая, под контролем Сил обороны остаются окрестности города Бахмут в юго-западной части. Также ВСУ контролируют вход в сам город.
- Согласно информации Маляр, наступательная активность врага на Бахмутском направлении остановлена, но оккупанты увеличили количество артиллерийских обстрелов.
- Утром 1 июня Пригожин выложил видео, где заявил, что основная часть его бойцов выходит в тыловые районы Бахмута.
- 2 июня Пригожин заявил , что пути ухода из Бахмута для его бойцов были заминированы представителями министерства обороны России.
- 3 июня сообщалось, что в Бахмуте российское командование опрокидывает силы воздушно-десантных войск на замену вагнеровцам.
- Также 3 июня заместитель министра обороны Анна Маляр отметила , что в городе Бахмут ситуация условно стабильная и добавила, что вагнеровцы окончательно еще не покинули город.
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