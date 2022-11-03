Потери российской бронетехники выросли до более чем 40 единиц в день, - британская разведка
Потери российской армии в бронетехнике в Украине в середине октября достигали более 40 единиц в день, оккупанты называют машины пехоты "алюминиевыми банками"
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
"Российские солдаты, служащие в Украине, вероятно, разочарованы тем, что они вынуждены служить в старых боевых машинах пехоты, которые они описывают как алюминиевые банки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в середине октября во время наступления украинских войск потери российской бронетехники выросли до более чем 40 единиц техники в день, что примерно равно количеству техники батальона.
Вероятно, в последние недели Россия прибегла к приобретению не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из составов Беларуси.
"Бронетанковые подразделения и артиллерия занимают центральное место в способе ведения войны Россией; вооруженные силы в Украине сейчас частично испытывают трудности со снабжением как артиллерийских боеприпасов, так и достаточного количества исправной замены бронированным машинам", - добавили в британской разведке.
- 31 октября британская разведка сообщила, что в РФ мобилизованным выдают автоматы , поставленные на вооружение 60 лет назад. Изображения из открытых источников показывают, что оружие, изданное мобилизованным, обычно является автоматами АКМ, которые впервые были представлены в 1959 году. Многие из них, вероятно, почти непригодны для использования из-за плохого хранения. АКМ стреляет патронами калибра 7,62 мм, в то время как регулярные боевые части России в основном вооружены 5,45-мм автоматами АК-74М или АК-12.
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