Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"Российские солдаты, служащие в Украине, вероятно, разочарованы тем, что они вынуждены служить в старых боевых машинах пехоты, которые они описывают как алюминиевые банки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в середине октября во время наступления украинских войск потери российской бронетехники выросли до более чем 40 единиц техники в день, что примерно равно количеству техники батальона.

Вероятно, в последние недели Россия прибегла к приобретению не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из составов Беларуси.

"Бронетанковые подразделения и артиллерия занимают центральное место в способе ведения войны Россией; вооруженные силы в Украине сейчас частично испытывают трудности со снабжением как артиллерийских боеприпасов, так и достаточного количества исправной замены бронированным машинам", - добавили в британской разведке.

31 октября британская разведка сообщила, что в РФ мобилизованным выдают автоматы , поставленные на вооружение 60 лет назад. Изображения из открытых источников показывают, что оружие, изданное мобилизованным, обычно является автоматами АКМ, которые впервые были представлены в 1959 году. Многие из них, вероятно, почти непригодны для использования из-за плохого хранения. АКМ стреляет патронами калибра 7,62 мм, в то время как регулярные боевые части России в основном вооружены 5,45-мм автоматами АК-74М или АК-12.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb