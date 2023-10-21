Потери российской артиллерии в Запорожье в пять раз превышают украинские, - WSJ
На Запорожском направлении украинские военные уничтожили 92 единицы российской артиллерийской техники, а Силы обороны потеряли 19 систем
Об этом пишет The Wall Street Journal.
"Застопорившийся наступление украинской армии заставил ее сосредоточиться на борьбе с русской артиллерией, мешающей продвигаться пехоте и механизированным формированием. Благодаря более точным и эффективным западным артиллерийским системам, использующим радары, а также применению разведывательных дронов специализированным украинским подразделениям РФ в огневой мощи", – говорится в сообщении.
Как пишут журналисты, около 70% украинских боевых потерь являются результатом артиллерийских ударов. По данным независимой группы аналитиков WarSpotting, с начала контрнаступления ВСУ в июне было уничтожено 177 российских орудий и реактивных систем залпового огня.
- Напомним, что украинские военные за прошедшие сутки уничтожили 5 артсистем, 55 бронемашин и 790 военных армии РФ.
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