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Потери российской армии на войне в Украине составляют до 290 тыс. военных, - британская разведка

22 октября, 2023 воскресенье
09:29
Война с Россией

Потери российских оккупантов погибшими и тяжелоранеными доходят до 190 тысяч военных. В то же время с учетом раненых, которые могут вернуться на фронт, это количество составляет до 290 тысяч

Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

Как сообщает разведка со ссылкой на Министерство обороны Украины, атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь врага на 90%.

"С февраля 2022 года Россия значительно увеличила количество своих войск на территории Украины, активизируя вербовку войск посредством финансовых стимулов и частичной мобилизации, которая произошла осенью 2022 года. Увеличение количества личного состава является главным фактором, позволяющим России одновременно защищать свою территорию и проводить атаки ", – считают в разведке.

Отмечается, что, вероятно, с начала полномасштабного вторжения Россия понесла 150-190 тысяч постоянных потерь (погибшие и тяжелораненые). Количество потерь с учетом тех, кто выздоровеет и может вернуться на фронт, составляет более 240-290 тысяч.

В разведке отметили, что эта цифра не включает в себя боевиков ЧВК Вагнера и их пленных.

  • По данным Генштаба ВСУ, российские террористы с начала полномасштабного вторжения в Украину лишились около 293 830 военных.
военные силы Украины
окупанти
Великобритания
Убитые русские
потери окуппантов
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