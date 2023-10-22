Потери российской армии на войне в Украине составляют до 290 тыс. военных, - британская разведка

Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

Как сообщает разведка со ссылкой на Министерство обороны Украины, атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь врага на 90%.

"С февраля 2022 года Россия значительно увеличила количество своих войск на территории Украины, активизируя вербовку войск посредством финансовых стимулов и частичной мобилизации, которая произошла осенью 2022 года. Увеличение количества личного состава является главным фактором, позволяющим России одновременно защищать свою территорию и проводить атаки ", – считают в разведке.

Отмечается, что, вероятно, с начала полномасштабного вторжения Россия понесла 150-190 тысяч постоянных потерь (погибшие и тяжелораненые). Количество потерь с учетом тех, кто выздоровеет и может вернуться на фронт, составляет более 240-290 тысяч.

В разведке отметили, что эта цифра не включает в себя боевиков ЧВК Вагнера и их пленных.