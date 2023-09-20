Потери российских военных в Запорожской области существенно выросли, - ISW
Потери российских окупантов существенно увеличились на западе Запорожской области на фоне контрнаступления украинской армии
Об этом пишет Институт изучения войны.
По словам спикера Таврической группировки войск ВСУ полковника Александра Штупуна, 18 сентября российские войска потеряли 313 человек (вероятно, убитыми и ранеными) на Таврическом направлении, включая запад Запорожской области.
Он также заявил, что потерь значительно больше, чем за предыдущие два дня, когда российские войска ежедневно теряли около 200 человек.
Отмечается, что воздушно-десантные войска РФ ведут оборонительные действия на Таврическом направлении (вероятно на западе Запорожской области), и что для "прикрытия" частей этих ВДВ прибыли отряды "Шторм-Z" с призывниками-узниками.
По словам аналитиков, некоторые части российских 7-й гвардейской горнострелковой дивизии и 76-й гвардейской дивизии ВДВ России контратаковали против Украины в районе Роботино. Отмечается, что это могло ослабить их.
Отряды "Шторм-Z" чаще всего неэффективны в бою и, скорее всего, обеспечат российскую оборону на западе Запорожской области незначительной боевой мощью.
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