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Потери российских военных в Запорожской области существенно выросли, - ISW

20 сентября, 2023 среда
06:18
Война с Россией

Потери российских окупантов существенно увеличились на западе Запорожской области на фоне контрнаступления украинской армии

Об этом пишет Институт изучения войны.

По словам спикера Таврической группировки войск ВСУ полковника Александра Штупуна, 18 сентября российские войска потеряли 313 человек (вероятно, убитыми и ранеными) на Таврическом направлении, включая запад Запорожской области.

Он также заявил, что потерь значительно больше, чем за предыдущие два дня, когда российские войска ежедневно теряли около 200 человек.

Отмечается, что воздушно-десантные войска РФ ведут оборонительные действия на Таврическом направлении (вероятно на западе Запорожской области), и что для "прикрытия" частей этих ВДВ прибыли отряды "Шторм-Z" с призывниками-узниками.

По словам аналитиков, некоторые части российских 7-й гвардейской горнострелковой дивизии и 76-й гвардейской дивизии ВДВ России контратаковали против Украины в районе Роботино. Отмечается, что это могло ослабить их.

Отряды "Шторм-Z" чаще всего неэффективны в бою и, скорее всего, обеспечат российскую оборону на западе Запорожской области незначительной боевой мощью.

  • На войне против Украины погиб командир 31 Ульяновской десантно-штурмовой бригады армии РФ полковник Андрей Кондрашкин "Дунай".
  • За прошедшие сутки украинские защитники успешно отбили атаки врага и ликвидировали еще 520 российских военных.
Украина
Россия
Запорожская область
Убитые русские
потери окуппантов
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