Потери российских военных в Запорожской области существенно выросли, - ISW

Об этом пишет Институт изучения войны.

По словам спикера Таврической группировки войск ВСУ полковника Александра Штупуна, 18 сентября российские войска потеряли 313 человек (вероятно, убитыми и ранеными) на Таврическом направлении, включая запад Запорожской области.

Он также заявил, что потерь значительно больше, чем за предыдущие два дня, когда российские войска ежедневно теряли около 200 человек.

Отмечается, что воздушно-десантные войска РФ ведут оборонительные действия на Таврическом направлении (вероятно на западе Запорожской области), и что для "прикрытия" частей этих ВДВ прибыли отряды "Шторм-Z" с призывниками-узниками.

По словам аналитиков, некоторые части российских 7-й гвардейской горнострелковой дивизии и 76-й гвардейской дивизии ВДВ России контратаковали против Украины в районе Роботино. Отмечается, что это могло ослабить их.

Отряды "Шторм-Z" чаще всего неэффективны в бою и, скорее всего, обеспечат российскую оборону на западе Запорожской области незначительной боевой мощью.