Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в facebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 14 мая ориентировочно составили:

личного состава - 27 200 (+300 за сутки),

танков ‒ 1218 единиц (+13),

боевых бронированных машин ‒ 2934 (+34),

артиллерийских систем – 551 (+9),

реактивных систем залпового огня – 195 (+2),

средств противовоздушной обороны – 88 (+0),

самолетов – 200 (+0),

вертолетов – 163 (+1),

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 411 (+6),

крылатых ракет - 95(+0),

кораблей /катеров - 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2059 (+17),

специальной техники – 42 (+1).

В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки наибольшие потери противника наблюдались на Славянском и Бахмутском направлениях.

С 24 февраля по 13 мая оккупанты потеряли около 26,9 тыс. военных , 200 самолетов, 1205 танков, 542 системы артиллерии и 162 вертолета.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb