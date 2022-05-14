Потери российских оккупантов в Украине превысили 27 тыс. человек, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 1218 танков, 2934 боевых бронированных машины, 200 самолетов и 27 200 военных убитыми
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в facebook .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 14 мая ориентировочно составили:
личного состава - 27 200 (+300 за сутки),
танков ‒ 1218 единиц (+13),
боевых бронированных машин ‒ 2934 (+34),
артиллерийских систем – 551 (+9),
реактивных систем залпового огня – 195 (+2),
средств противовоздушной обороны – 88 (+0),
самолетов – 200 (+0),
вертолетов – 163 (+1),
беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 411 (+6),
крылатых ракет - 95(+0),
кораблей /катеров - 13 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн - 2059 (+17),
специальной техники – 42 (+1).
В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки наибольшие потери противника наблюдались на Славянском и Бахмутском направлениях.
- С 24 февраля по 13 мая оккупанты потеряли около 26,9 тыс. военных , 200 самолетов, 1205 танков, 542 системы артиллерии и 162 вертолета.
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