Потери российских оккупантов с начала полномасштабной войны в Украине достигли 27,7 тыс. человек, 1228 танков и 2974 боевых бронированных машин, - Генштаб ВСУ

Такие данные сообщил 16 мая Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации Генштаба, наибольшие потери прошедших суток противные понесли на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 мая ориентировочно составляют:

личного состава – около/ about 27700 человек ликвидировано, из них 300 – за прошедшие сутки;

танков – 1228, в сутки – 8;

боевых бронированных машин – 2974, в сутки – 16 единиц;

артиллерийских систем – 577, в сутки было уничтожено 22 единиц;

реактивных систем залпового огня – 195;

средств противовоздушной обороны – 89;

самолетов – 200;

вертолетов – 165, из них один – за минувшие сутки;

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 427, из них 11 уничтожили в течение суток;

крылатых ракет – 97, из них 2 в сутки;

кораблей и катеров – 13;

автомобильной техники и автоцистерн – 2101, из них 14 единиц ликвидированы в течение суток;

специальной техники – 42.

Данные уточняются.