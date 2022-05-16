Потери российских оккупантов с начала полномасштабной войны в Украине достигли 27,7 тыс. человек, 1228 танков и 2974 боевых бронированных машин, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля россияне потеряли в Украине 27700 военных, за предыдущие сутки ликвидировано 300 оккупантов
Такие данные сообщил 16 мая Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Согласно информации Генштаба, наибольшие потери прошедших суток противные понесли на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 мая ориентировочно составляют:
личного состава – около/ about 27700 человек ликвидировано, из них 300 – за прошедшие сутки;
танков – 1228, в сутки – 8;
боевых бронированных машин – 2974, в сутки – 16 единиц;
артиллерийских систем – 577, в сутки было уничтожено 22 единиц;
реактивных систем залпового огня – 195;
средств противовоздушной обороны – 89;
самолетов – 200;
вертолетов – 165, из них один – за минувшие сутки;
беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 427, из них 11 уничтожили в течение суток;
крылатых ракет – 97, из них 2 в сутки;
кораблей и катеров – 13;
автомобильной техники и автоцистерн – 2101, из них 14 единиц ликвидированы в течение суток;
специальной техники – 42.
Данные уточняются.
- Силы обороны Украины за прошедшие сутки нанесли удар по позициям врага в районе Чернобаевки. Оккупанты сосредоточились на Донецком направлении
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