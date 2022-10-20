Потери российских оккупантов на войне в Украине приближаются к 67 тыс., уничтожено более 1,3 тыс. беспилотников
С 24 февраля по 20 октября РФ потеряла около 66 650 военных, 5255 бронемашин, 2567 танков, 1311 беспилотников и 243 вертолета
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .Ориентировочные потери РФ за время полномасштабной войны против Украины составляют:
- личного состава – около 66 650 (+370) кафиров;
- танков – 2567 (+13) ед.;
- боевых бронированных машин – 5255 (+20) ед.;
- артиллерийских систем – 1646 (+9) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 372 (+0) ед.;
- средств ПВО – 189 (+0) ед.;
- самолетов – 269 (+0) ед;
- вертолетов - 243 (+1) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1311 (+25) ед.;
- крылатых ракет – 329 (+6) ед.;
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4005 (+6) ед;
- специальной техники – 147 (+1) ед.
Данные уточняются.
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