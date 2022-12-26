Потери россиян вблизи Бахмута огромны, в ЧВК их даже не считают, - глава Донецкой ОВА
Руководитель Донетчины рассказал, что вблизи Бахмута россияне несут огромные потери, а в частных военных компании их даже не считают
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Подтягивают свои резервы, ведь потери оккупанта - россиян, так называемых ДНР, ЛНР, которые там еще остались, они действительно огромны. И потери частных военных компании их просто не считают, фактически пушечное мясо подвозятся, все новые и новые силы", - сказал Кириленко.
Сейчас вблизи Бахмута идет определенная перегруппировка перед очередными атаками. Глава области рассказывает, что армия РФ постоянно обстреливает город и инфраструктуру, которая уже более чем на 60% частично или полностью уничтожена.
"Весь мир уже наблюдал за теми ужасными фото, где исторические здания, имеющие культурную ценность, учебные заведения, в каком состоянии они находятся сейчас в городе Бахмут", - подчеркнул глава ОВА.
Рашисты уничтожают и другие прифронтовые населенные пункты, где им не удается продвинуться: "Тактика выжигания земли, там, где он уничтожает все и вся - она у врага остается".
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