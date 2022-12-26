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Потери россиян вблизи Бахмута огромны, в ЧВК их даже не считают, - глава Донецкой ОВА

26 декабря, 2022 понедельник
13:30
война с Россией

Руководитель Донетчины рассказал, что вблизи Бахмута россияне несут огромные потери, а в частных военных компании их даже не считают

Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Подтягивают свои резервы, ведь потери оккупанта - россиян, так называемых ДНР, ЛНР, которые там еще остались, они действительно огромны. И потери частных военных компании их просто не считают, фактически пушечное мясо подвозятся, все новые и новые силы", - сказал Кириленко.

Сейчас вблизи Бахмута идет определенная перегруппировка перед очередными атаками. Глава области рассказывает, что армия РФ постоянно обстреливает город и инфраструктуру, которая уже более чем на 60% частично или полностью уничтожена.

"Весь мир уже наблюдал за теми ужасными фото, где исторические здания, имеющие культурную ценность, учебные заведения, в каком состоянии они находятся сейчас в городе Бахмут", - подчеркнул глава ОВА.

Рашисты уничтожают и другие прифронтовые населенные пункты, где им не удается продвинуться: "Тактика выжигания земли, там, где он уничтожает все и вся - она у врага остается".

  • Также 18 декабря Луганская ОВА сообщала, что количество раненых военных РФ в Луганской области значительно увеличилось, у медучреждений не хватает необходимых вещей для оказания помощи.
  • 21 декабря британская разведка объяснила, почему россияне избегают интенсивных уличных боев в Бахмуте: они вынуждены рассчитывать на плохо подготовленных наемников и мобилизованных
  • 24 декабря начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Евгений Пригожин пытается силами ЧВК Вагнера захватить Бахмут в Донецкой области, чтобы нанести удар по авторитету российской регулярной армии и министра обороны РФ Сергея Шойгу.
  • 25 декабря Институт изучения войны пишет, что российским оккупантам будет трудно поддерживать прежний темп наступательных операций в районе Бахмута Донецкой области.
  • Подполковник Нацгвардии Крищенко 25 декабря рассказал, что оккупантов выбили из домов на окраине Бахмута

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военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
потери окуппантов
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