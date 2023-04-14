"Потери россиян в Бахмуте в разы выше, чем украинцев": Маляр опровергла фейки РФ

Об этом заместитель министра обороны сообщила в телеграме.

Она утвердила, что российские информационные спецоперации в очередной раз сконцентрировались на теме Бахмута, распространяя нарратив, что украинское военное командование не жалеет жизни защитников.

Цель же таких вбросов – подорвать доверие украинцев к руководству ВСУ.

"На самом деле цифры и факты говорят сами за себя. Потери россиян в Бахмуте в разы выше. Бывают дни, когда разница достигает 10-ти раз... Сохранение жизни наших бойцов - приоритет военного командования, чем военные не раз объясняли принятые решения во время публичных коммуникаций", - подчеркнула Анна Маляр.