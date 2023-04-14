"Потери россиян в Бахмуте в разы выше, чем украинцев": Маляр опровергла фейки РФ
Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что разница в потерях россиян и украинцев в боях за Бахмут может достигать 10 раз, опровергая фейки окупантов
Об этом заместитель министра обороны сообщила в телеграме.
Она утвердила, что российские информационные спецоперации в очередной раз сконцентрировались на теме Бахмута, распространяя нарратив, что украинское военное командование не жалеет жизни защитников.
Цель же таких вбросов – подорвать доверие украинцев к руководству ВСУ.
"На самом деле цифры и факты говорят сами за себя. Потери россиян в Бахмуте в разы выше. Бывают дни, когда разница достигает 10-ти раз... Сохранение жизни наших бойцов - приоритет военного командования, чем военные не раз объясняли принятые решения во время публичных коммуникаций", - подчеркнула Анна Маляр.
- Накануне командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте на Донетчине остается "сложной, но контролируемой", российские военные перешли к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли.
- Российские войска превратили часть Бахмута в сирийский город Алеппо, масштабно разрушенный в результате бомбардировок.
- Аналитики считают, что российское минобороны использует наемников ЧВК Вагнера для взятия Бахмута, чтобы свести к минимуму потери среди кадровой армии.
- В городе Бахмут Донецкой области продолжаются жестокие и тяжелые столкновения, армия России сконцентрировала профессиональные подразделения, но им не удается получить полный контроль.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать вагнеровцев и так называемые элитные войска России, которые отправили на усиление фронта в Бахмуте Донецкой области.
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