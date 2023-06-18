Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

"На юге российские войска часто проводят относительно эффективные оборонные операции. Обе стороны терпят значительные потери, при чем потери россиян, вероятно, являются самыми высокими со времен разгара битвы за Бахмут в марте", - говорится в сообщении.

Разведка Британии отмечает, что в последние дни на фронте ведутся ожесточенные бои. Наиболее интенсивные сосредоточены в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута.

По данным минобороны Британии, на всех направлениях Украина продолжает вести наступательные операции и добилась некоторых успехов.