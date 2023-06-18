Потери россиян сейчас самые большие со времен ведения битвы за Бахмут, - британская разведка
Украинские военные продолжают вести контрнаступательные действия на фронте. Армия России несет наибольшие потери с марта - со времен разгара битвы за Бахмут
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
"На юге российские войска часто проводят относительно эффективные оборонные операции. Обе стороны терпят значительные потери, при чем потери россиян, вероятно, являются самыми высокими со времен разгара битвы за Бахмут в марте", - говорится в сообщении.
Разведка Британии отмечает, что в последние дни на фронте ведутся ожесточенные бои. Наиболее интенсивные сосредоточены в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута.
По данным минобороны Британии, на всех направлениях Украина продолжает вести наступательные операции и добилась некоторых успехов.
- По данным Генштаба ВСУ, на 18 июня с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 219 820 военных.
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